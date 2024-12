4 čeští obránci v NHL. Kolik si v aktuální sezoně vydělají?

Pokračování 2 / 5

4. David Jiříček (Minnesota Wild) – 950 tisíc dolarů

Po čtyřech letech měla předloni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže.

Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa.

Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V ročníku 2022/23 hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL a v dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. V minulé sezoně už dostával podstatně více příležitostí v NHL, ale na startu aktuálního ročníku se neprotlačil do kádru prvního týmu a skončil ve farmářském celku. V Columbusu pak s ním přestali počítat a v listopadu byl vyměněn do Minnesoty, v jejímž dresu ale dosud neodehrál ani jedno utkání a opět působí pouze v soutěži AHL.

Foto: Profimedia.cz