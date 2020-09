4 čeští mistři Evropy do 21 let z roku 2002, kteří nenaplnili očekávání

Letos v květnu uplynulo 18 let od doby, kdy čeští fotbalisté do 21 let vítězstvím na kontinentálním šampionátu ohromili celou Evropu. Z většiny majitelů zlatých medailí se postupně stali hráči světového rozměru, ne všem se ale podařilo udělat díru do světa.