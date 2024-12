4 čeští hokejoví brankáři, kteří v aktuální sezoně chytají v nejvyšší finské lize. Jak si vedou?

Část 1 / 5



Nick Malik a Jan Lukáš, kteří ve finské první lize působili v minulé sezoně, už jsou na jiných adresách, jejich místa však poměrně rychle zaujali další dva vyslanci z České republiky. Kvarteto mužů v maskách, kteří chytají v nejvyšší soutěži na severu Evropy v tomto ročníku, najdete v následujících kapitolách.

Patrik Bartošák (Pelicans Lahti) Bilance v aktuální sezoně finské Liigy: 2 utkání – úspěšnost zákroků 95,1 %, průměr 1,42 inkasovaných gólů na zápas Možná, že kdyby to měl brankář Patrik Bartošák trochu víc srovnané v hlavě, mohl dnes chytat v NHL. V roce 2013 byl draftován Los Angeles po dvou nesmírně povedených sezonách v zámořské juniorské soutěži WHL, kde získal ocenění pro nejlepšího gólmana roku. Po draftu chytal ve stejné lize ještě rok a pak se přesunul do farmářského celku Manchester Monarchs v AHL, jemuž pomohl v ročníku 2014/15 k zisku Calder Cupu. Vypadalo to, že má dveře do NHL otevřené, jenže pak přišel incident, během něhož se údajně dopustil domácího násilí vůči své přítelkyni. Kings tehdy dvaadvacetiletému českému gólmanovi pozastavili smlouvu. Bartošák byl zatčen a vzat do vazby, z níž byl posléze propuštěn po složení kauce ve výši deset tisíc dolarů. Následně se z Ameriky přesunul domů a do roku 2019 chytal velmi dobře ve Vítkovicích, odkud se přestěhoval do Třince. Nevyšlo to. 7 kvalitních českých gólmanů, kteří prošli draftem, ale v NHL si nikdy nezachytali V listopadu roku 2019 přišel další úlet, když avizoval, že spáchá sebevraždu. Policejní hlídka ho našla, jak sedí u ostravské benzínky v autě, byl pod vlivem alkoholu a drog. Proto ho převezli na služebnu, kde strávil noc. Po incidentu pak Bartošák vyhledal odbornou pomoc, na nějakou dobu přerušil kariéru a skončil s alkoholem. Sezonu 2020/21 strávil ve finském Lahti, kde ukazoval, že je stále nesmírně kvalitním hráčem. Následně se přesunul do KHL, kde krátce hájil barvy Amuru Chabarovsk, ale po vypuknutí války na Ukrajině se vrátil do Finska. V Lahti strávil i sezonu 2022/23 a v té minulé oblékal dres Hradce Králové, než se s ním východočeský klub rozloučil kvůli porušování životosprávy. Pak byl rok bez angažmá a vypadalo to, že s hokejem skončil, ale před pár týdny se hlasitě mluvilo o tom, že o jeho služby má zájem druholigový Vsetín. On však nakonec na začátku prosince zamířil na sever Evropy a znovu se upsal klubu z Lahti. Smlouva je platná do konce této sezony. Bartošák zatím za Pelicans odchytal dvě utkání a předvedl v nich velice slušné výkony. Foto: Profimedia.cz

Dominik Pavlát (Ilves Tampere) Bilance v aktuální sezoně finské Liigy: 11 utkání – úspěšnost zákroků 89,8 %, průměr 2,51 inkasovaných gólů na zápas Od 15 let býval Dominik Pavlát členem mládežnických reprezentačních výběrů, ale nikdy si nezachytal na mistrovství světa osmnáctek ani dvacítek. Z Tábora, kde se narodil, se už ve 14 letech přesunul do Chomutova a Pirátům byl věrný i po sestupu do druhé ligy. V sezoně 2019/20 v brance severočeského klubu zářil a vysloužil si přestup o úroveň výš. Zamířil do Plzně, kde pak strávil téměř čtyři sezony. V průběhu té minulé se stěhoval na hostování do Pardubic a když mu vypršel kontrakt, vydal se na své první zahraniční angažmá do Finska. Jeho cílovou stanicí se stalo Tampere, kde se upsal do konce aktuálního ročníku s opcí na další sezonu Ilvesu. V klubu má pozici poměrně hodně vytěžované dvojky za svým krajanem Jakubem Málkem. Zatím odchytal 11 střetnutí, další tři duely přidal v Lize mistrů. Foto: Profimedia.cz

Jakub Málek (Ilves Tampere) Bilance v aktuální sezoně finské Liigy: 18 utkání – úspěšnost zákroků 91,7 %, průměr 2,07 inkasovaných gólů na zápas Vsetínský odchovanec Jakub Málek je ve 22 letech oporou Ilvesu Tampere a udržuje mužstvo v boji o mistrovský titul. Téměř dvoumetrového obra si vybrali v draftu v roce 2021 Ďáblové z New Jersey, on však nezvolil odchod do zámoří a zůstal v mateřském klubu. Udělal dobře. Na nedostatek pracovního vytížení si nemohl stěžovat – navzdory nízkému věku zastával roli jedničky mezi tyčemi a podával vynikající výkony, které neušly pozornosti zahraničních skautů. Hašek a spol. 19 mužů v maskách, kteří se stali nejlepšími gólmany české extraligy V roce 2022 dostal laso ze severu Evropy a zamířil do Finska. Nyní tráví v dresu Ilvesu už třetí sezonu a potvrzuje, že je mimořádným brankářským talentem. V klubu má smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Svoboda (Sport Vaasa) Bilance v aktuální sezoně finské Liigy: 18 utkání – úspěšnost zákroků 88,2 %, průměr 2,73 inkasovaných gólů na zápas Vsetínský rodák Miroslav Svoboda byl v roce 2015 draftován do NHL Edmontonem, ale v nejslavnější lize světa si nikdy nezahrál. Tři roky po draftu odešel po skvělé sezoně v dresu Plzně do zámoří a zkoušel se prosadit do kádru Nashvillu, ale když se mu to nepodařilo, vrátil se poměrně rychle do Evropy. 15 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005. Kam to během kariéry (zatím) dotáhli? Od roku 2019 chytal dva roky ve Vítkovicích a posléze strávil dva ročníky v Plzni. V minulé sezoně byl brankářskou jedničkou finského celku Sport z Vaasy, v němž má podepsanou smlouvu do roku 2026. V tomto ročníku už ale k dosud odchytaným 18 utkáním žádné další nepřidá, protože je na marodce se zraněním v horní polovině těla, jak zveřejnil klub na svých webových stránkách. Foto: Profimedia.cz