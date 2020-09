3 čeští hokejisté, kteří získali Calder Cup, ale v NHL si nikdy nezahráli

Calder Cup dosud zvedlo nad hlavu 31 českých hokejistů, v minulosti třeba Jaroslav Modrý, Ondřej Pavelec, Radko Gudas, Ondřej Palát, Petr Mrázek, Radek Faksa a dokonce dvakrát Michal Neuvirth. Všichni se poté prosadili i v NHL. Kteří hráči to naopak nedokázali? Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Letos se kvůli koronaviru o Calder Cup nehrálo a v loňském finále AHL vybojoval prestižní trofej jeden český hokejista Martin Nečas. V roce 2017 byli ve vítězném týmu Grand Rapid Griffins dokonce tři - Tomáš Nosek, Martin Frk a Filip Hronek. A všichni už do NHL nakoukli.

Matěj Stránský

Jeho parťák Radek Faksa, se kterým vyválčil v roce 2014 Calder Cup v celku Texas Stars, se dočkal premiéry v NHL v sezoně 2015/16. Matěj Stránský však neměl tolik štěstí. I když se houževnatě pral ve farmářském celku, po čtyřech letech marného čekání na šanci v elitní soutěži to v roce 2017 vzdal a vrátil se do Evropy, kde podepsal dvouletý kontrakt v Čerepovci. odkud pak zamířil do švédské ligy, kde oblékal dres Mory. Od sezony 2019/20 obléká dres Třince.

Foto: Profimedia.cz