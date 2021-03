4 čeští hokejisté, kteří zanechali (výraznou) stopu v Torontu. Kdo na tyto borce dokáže navázat?

Šestnáct českých hokejistů dosud obléklo dres Maple Leafs. Řada z nich už upadla v zapomnění, jiní však zanechali v Torontu docela výraznou stopu. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete čtyři borce, kteří v tomto ohledu patří k významným postavám v historii klubu.

Pavel Kubina (2006 až 2009) Jen tři sezony strávil obránce Pavel Kubina v Torontu, ale ve dvou z nich byl zástupcem kapitána. To docela dobře ilustruje, jak váženou personou v týmu byl. Vítkovický odchovanec byl draftován v roce 1996 Tampou až jako 179. hráč v celkovém pořadí, ale postupně se vypracoval v jednoho z nejvytíženějších a nejuznávanějších beků v NHL. Ve floridském klubu působil až do roku 2006, kdy změnil povětří a vyrazil za hokejovým chlebíčkem do Kanady. Naneštěstí pro českého zadáka přišel do Toronta v době, kdy mužstvo marně bojovalo o postup do play-off, a tak si v dresu Maple Leafs o Stanley Cup nikdy nezahrál. 14 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL Ve dvou ze tří sezon však dokázal nastřádat do statistik rovných 40 bodů. V roce 2009 zamířil do Atlanty a v další sezoně už byl opět „doma“ v Tampě. Zámořskou kariéru zakončil v sezoně 2011/12 ve Philadelphii. V Torontu odehrál 215 utkání a nasbíral 101 bodů (32+69), což ho řadí na 30. místo v produktivitě všech klubových obránců od roku 1917. Foto: Profimedia.cz

Robert Reichel (2001 až 2004) Trojnásobný světový šampion a olympijský vítěz Robert Reichel byl v roce 1989 draftován až ve čtvrtém kole, kdy si ho vytáhl klub z Calgary, kde také od sezony 1990/91 hrál až do roku 1997, kdy byl vytrejdován do New Yorku Islanders. Jako hráč Ostrovanů se radoval z triumfu v Naganu, ale nedlouho poté se stal obětí další výměny a zamířil do Phoenixu, kde však jen dohrál ročník 1998/99 a vrátil se do vlasti, kde pak dva roky zářil v mateřském Litvínově. Absolutní česká elita. 12 hokejistů s nejvyšším bodovým průměrem na zápas v historii NHL Pak ale přišlo laso z NHL a Reichel zamířil na svou závěrečnou štaci do zámoří. Upsal se Torontu, za něž odehrál tři sezony. A byly to povedené roky – dvakrát pomohl mužstvu do play-off a pokaždé patřil k ústředním personám na ledě. V dresu javorových listů zvládl odehrát 228 střetnutí, ve kterých posbíral 123 bodů (43+80). Foto: Profimedia.cz

Miroslav Fryčer (1982 až 1988) Dvojnásobný medailista ze seniorského mistrovství světa, stříbrný ze světových šampionátů osmnáctek a dvacítek, a československý šampion – tak by vypadala stručná vizitka opavského rodáka Miroslava Fryčera. V československé soutěži byl věrný Vítkovicím, ale na začátku osmdesátých let emigroval. Nejdříve hrál v Quebecu, kde se uvedl ve velkém stylu, ale během premiérové sezony byl vytrejdován do Toronta, kde vydržel následujících šest let. Chlapi v mínusu aneb 9 Čechů, kteří v NHL nastřádali nejvíc záporných bodů V barvách Maple Leafs se stal prvním Čechem, který vyhrál klubové kanadské bodování v NHL a také prvním tuzemským hráčem, jenž byl v zámoří nominován do Utkání hvězd. V kanadském klubu odehrál 329 střetnutí, nastřílel 115 gólů a přidal k nim 153 nahrávek. Po odchodu z Toronta hrál ještě v Detroitu a Edmontonu, v roce 1989 se vrátil do Evropy a o čtyři sezony později ukončil kariéru.