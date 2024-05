4 čeští fotbalisté, kteří si zahráli za Midtjylland. Kolik za ně dánský klub zaplatil a jak si vedli?

O dánském Midtjyllandu mohli čeští fanoušci slyšet v souvislosti s příchodem trenéra Briana Priskeho do Sparty. V minulosti totiž vedl právě Midtjylland. Tento klub ale dobře znají i tři čeští fotbalisté, kteří v něm dříve působili, a jeden, jenž je jeho součástí v současnosti. Kolik za ně Midtjylland zaplatil a jak se jim tam vedlo? Na to odpovídají následující kapitoly.

Gólman Martin Raška odchytal v elitní české soutěži 72 zápasů. Všechny v dresu Baníku Ostrava. Několikrát chytal i na Slovensku, kde také nakonec v roce 2016 ukončil kariéru. V roce 2007 zamířil do Midtjyllandu, kde působil tři roky, než odešel do Trnavy. Dánský klub za něho podle portálu TransferMarkt zaplatil okolo 16 milionů korun. Odchytal v něm 41 ligových utkání, v nichž osmkrát udržel čisté konto.

Obránce Filip Novák na sebe upozornil v dresu Zlína, odkud přestoupil v roce 2011 do Jablonce. V sezoně 2014/15 nastřílel jedenáct ligových branek a poté odešel na sever Evropy. Dánský Midtjylland za něho podle webu TransferMarkt zaplatil necelé čtyři miliony korun. Po třech letech klub prodal Nováka do Trabzonsporu za třináctinásobek ceny, za kterou ho kupoval. V Midtjyllandu odehrál český bek 97 utkání a nastřílel 16 branek.

Václav Kadlec – cca 57 milionů korun (2016)

Václav Kadlec v roce 2013 opustil Spartu a zamířil do Frankfurtu. V Bundeslize se uvedl velmi dobře, jenže postupně začal uvadat a nenaplnil to, co od něho v klubu čekali. V roce 2015 se vrátil na hostování na Letnou a následně zamířil do Midtjyllandu, který za něho zaplatil okolo 57 milionů korun. V Dánsku se ale dlouho neohřál, pobyl tam osm měsíců, odehrál 23 utkání, dal tři branky a na konci léta 2016 ho koupila Sparta.

