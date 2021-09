4 čeští fotbalisté, které koupily belgické kluby za největší ranec peněz. Nejdražší obchod se moc nepovedl

Jakub Brabec byl kapitánem stříbrné devatenáctky z roku 2011. Ve Spartě vyzrál pod vedením Zdeňka Ščasného do pozice lídra zadních řad a na podzim roku 2017 přestoupil za dva a půl milionu eur do Genku. Dostal se i do seniorské reprezentace, v níž dosud odehrál 17 zápasů. Za belgický klub odehrál 37 ligových utkání a musel se smířit i s odchodem na hostování do Turecka. Od léta 2019 je už opět v tuzemské lize a hájí barvy Viktorie Plzeň.

Nejlepší střelec v historii české reprezentace odešel do Belgie v roce 1996, kdy ze Sparty zamířil do Lokerenu. Během tří sezon dal Jan Koller 43 branek, stal se nejlepším střelcem soutěže a v roce 1999 přestoupil do Anderlechtu, který za něj zaplatil tři miliony eur. Ve slavném bruselském klubu vydržel dva roky, získal dva tituly a také ocenění pro nejlepšího hráče sezony. Poté odešel za více než deset milionů eur do Dortmundu.

Michael Krmenčík (Club Bruggy) – 6 milionů eur

O odchodu Michaela Krmenčíka do zahraničí se spekulovalo dlouho. Jednou měl namířeno do Anglie, pak jej lákali do Francie, jindy zase do Itálie. Plzeňský kanonýr a reprezentační forvard ale přestoupil až na začátku roku 2020, kdy z Plzně zamířil téměř do Brugg. Jeho angažmá v belgickém klubu ale (zatím) nemělo dlouhého trvání. Za Bruggy odehrál jen 15 utkání, vstřelil tři branky a přidal dvě asistence. Letos v lednu byl vyexpedován na hostování do Soluně a v létě byl zapůjčen do konce sezony do pražské Slavie. Smlouvu v Bruggách má do konce ročníku 2022/23.

Foto: Profimedia.cz