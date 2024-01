4 české kluby, kterými prošel Jindřich Staněk. Zamíří teď do Edenu?

Sedmadvacetiletý reprezentační gólman toho ve své kariéře stihl už dost. Působil v Anglii a prošel taky čtyřmi českými kluby (Slavia by měla být pátá). Které to byly? Podívejte se.

Staněk s fotbalem začínal v přípravce Sparty. Když mu bylo dvanáct let, tak podával na Letné míče, ovšem během jednoho ligového zápasu ho zranil dělbuch z hlediště. Mladý gólman skončil v nemocnici, nijak vážně se ale naštěstí nezranil. O pět let později už byl sparťanskou trojkou, v necelých osmnácti letech pak odešel do Evertonu.

Třebíč

V Evertonu díru do světa neudělal, a tak se v roce 2016 vrátil domů. Ovšem už ne do Sparty, ale do Českých Budějovic, které jej pak na jarní část ročníku 2016/17 poslaly do třetiligové Třebíče. Tam Staněk začal pravidelně chytat a v létě se hlásil zpátky na jihu Čech.

Foto: Petr Lemberk / MAFRA / Profimedia