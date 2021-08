Vzpomínáte? Tyto 4 bohaté kluby kdysi hodně stály o českého obránce Michala Kadlece

Michal Kadlec se v létě roku 2018 vrátil do Slovácka, odkud se před lety vydal na cestu do velkého fotbalového světa. A nejspíš už se za dalším zahraničním angažmá nevydá. Přece jen je mu už 36 let. Ale dříve se o něho zajímaly opravdu slavné kluby. Které? To se dozvíte v následujících kapitolách.