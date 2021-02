12 aktivních ligových fotbalistů, kteří odehráli 300 zápasů a jsou v Klubu legend

10. Tomáš Pilík - 318 zápasů

Do ligy dospělých naskočil záložník Tomáš Pilík už v 16 letech a od té doby české trávníky neopustil. Drtivou část kariéry spojil s Příbramí, epizodně si však zahrál i v Ostravě, krátce pobyl i v Brně a Jablonci, ale nyní je opět hráčem klubu, z něhož vyrazil do světa profesionálního fotbalu. Dvaatřicetiletý borec má nyní na kontě 318 ligových utkání a do konce sezony by se v historickém žebříčku v této statistice mohl posunout ještě o pár míst nahoru. V tuto chvíli mu patří 30. pozice.

Foto: Profimedia.cz