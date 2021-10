4 adepti na jedno místo. Národní tým doplní útočník, vrátí se do reprezentace Tecl?

Český tým se chystá na závěr kvalifikace o postup na mistrovství světa. Do nominace se dostali Patrik Schick, Matěj Vydra a Adam Hložek, na seznamu je však stále jedno volné místo, které je vyčleněno pro útočníka. Na koho může kouč Jaroslav Šilhavý ukázat? Podívejte se.

V reprezentaci byl nějakou dobu zhruba na stejné čáře jako Schick, ovšem ten jej už hodně předběhl. Michael Krmenčík však má v národním týmu stále své místo a dostal se i na EURO. V jeho neprospěch však hovoří slabší forma a menší herní vytížení, se kterým se potýká po svém letním příchodu do Slavie. Osmadvacetiletý útočník chodí do hry převážně jen z lavičky náhradníků.

Tomáš Pekhart (Legia Varšava)

Stejně jako Krmenčík se dostal na letní EURO, jenže v reprezentaci nikdy díru do světa neudělal. Loni se Tomáš Pekhart stal nejlepším střelcem polské ligy, měl formu jako hrom, ovšem že by díky tomu dostal více prostoru v národním týmu, to se říct nedá. Letos už navíc nemá takovou fazonu a v Legii přichází o výsadní postavení.

