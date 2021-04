32 let, 46 gólmanů. Tihle hoši chytali od roku 1989 v dresu New Yorku Islanders. Český zástupce pohořel

Jak vypadá bilance více než 30 let dlouhého hledání nového Billyho Smitha? V New Yorku Islanders vystřídali od roku 1989 v brance už skoro padesát brankářů (mnohdy zvučných jmen), ale na fenomenálního Kanaďana, který je členem Síně slávy NHL a patří k největším gólmanským esům v historii NHL, nikdo nenavázal. Snad proto Ostrované čekají na Stanley Cup marně už 37 let. Rozhodli jsme se zmapovat brankářskou ságu slavného klubu od odchodu Billa Smitha do sportovního důchodu. Všechny jeho nástupce v dresu New Yorku Islanders najdete i s patřičnými statistickými údaji a jejich příběhem v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Kelly Hrudey (1983 až 1989) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 241 zápasů, 88,9 % úspěšných zásahů, průměr 3,47 inkasovaných branek na utkání, 6 čistých kont Jak se kariéra Billa Smitha blížila k závěru, zdálo se, že jeho nástupcem v brance New Yorku Islanders se stane Kelly Hrudey. Osmadvacetiletý borec byl už tehdy gólmanskou celebritou v NHL a držel si post jedničky mužstva. Jenže 22. února 1989, tedy ani ne měsíc poté, co Smith naskočil do svého posledního utkání, byl generálním manažerem Billem Torreym vytrejdován do Los Angeles za gólmana Marka Fitzpatricka a obránce Wayna McBeana.

Jeff Hackett (1988 až 1991) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 43 zápasů, 87,9 % úspěšných zásahů, průměr 3,59 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Poté, co ukončil kariéru Bill Smith a Kelly Hrudey byl vyměněn do Los Angeles, dostal šanci v kleci New Yorku Islanders teprve dvacetiletý Kanaďan Jeff Hackett, jehož si Ostrované vybrali ve druhém kole draftu v roce 1987. V klubu si od mladého gólmana tolik slibovali, že odmítli nabídku trejdu s Minnesotou, která za Hacketta hodlala nabídnout budoucího člena Síně slávy NHL Mika Gartnera. Nakonec toho ale Hackett v dresu Islanders moc neodchytal. V rozšiřovacím draftu v roce 1991 si ho coby nechráněného hráče vybrali Žraloci ze San Jose. V NHL strávil nakonec 15 sezon a odchytal rovných pět set utkání v šesti klubech. Nejdéle působil v Chicagu.

Mark Fitzpatrick (1989 až 1993) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 129 zápasů, 89,1 % úspěšných zásahů, průměr 3,41 inkasovaných branek na utkání, 3 čistá konta Kanadský brankář Mark Fitzpatrick se dostal do New Yorku zásluhou výměny za Kellyho Hrudeyho z Los Angeles. V sezoně 1989/90 odchytal většinu utkání, ale v září roku 1990 mu byla diagnostikována vzácná neurologická porucha, která ho připravila prakticky o celý ročník 1990/91 a první polovinu následující sezony. Fitzpatrick se dokázal vrátit na led ve slušné formě, ale když se v roce 1993 blížil rozšiřovací draft, Islanders ho vyměnili z Quebecem za Rona Hextalla.

Glenn Healy (1989 až 1993) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 176 zápasů, 89 % úspěšných zásahů, průměr 3,45 inkasovaných branek na utkání, 4 čistá konta Poté, co byl v roce 1989 vytrejdován Kelly Hrudey, očekávalo se, že se Islanders budou opírat o brankářské duo Jeff Hackett a Mark Fitzpatrick. Jenže generální manažer Bill Torrey přivedl do klubu Kanaďana Glenna Healyho, aby snížil tlak na oba mladé gólmany. Healy pak strávil v New Yorku čtyři celé sezony, dvakrát dovedl mužstvo do play-off a v roce 1993 pomohl vynikajícími výkony ve druhém kole vyřazovacích bojů k nezapomenutelnému obratu v sérii s Pittsburghem, v níž už Ostrované prohrávali 1:3 na zápasy. V roce 1993 odešel k městským rivalům do Rangers a hned v první sezoně v Madison Square Garden se radoval ze zisku Stanley Cupu.

George Maneluk (1990) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 4 zápasy, 84 % úspěšných zásahů, průměr 6,43 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Pouhopouhé čtyři zápasy čítá celá kariéra brankáře George Maneluka v NHL. Klub New York Islanders si kanadského gólmana vybral v roce 1987 jako 76. hráče v celkovém pořadí draftu a v roce 1990 mu dal čtyřikrát šanci v elitní lize. Poté, co inkasoval v zápase s Pittsburghem sedm gólů, už se nikdy v NHL neobjevil a hrál jen v nižších zámořských soutěžích.

Danny Lorenz (1990) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 8 zápasů, 85,6 % úspěšných zásahů, průměr 4,20 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Stejně jako George Maneluk i Danny Lorenz chytal v NHL pouze v dresu New Yorku Islanders, a to také jen epizodně. Ostrované si ho vybrali ve třetím kole draftu v roce 1988 a během sezony 1990/91 dostal dvakrát šanci zachytat si v NHL. V následujícím ročníku odchytal stejnou miniporci utkání a po sezoně 1992/93, v níž se objevil v brance čtyřikrát, se s elitní zámořskou ligou rozloučil. Následně se protloukal nižšími soutěžemi v Americe, mihl se ale také v německé lize, kde v ročníku 1998/99 pomohl Mannheimu k mistrovskému titulu. Kariéru ukončil po sezoně 2003/04.

Steve Weeks (1991 až 1992) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 23 zápasů, 89 % úspěšných zásahů, průměr 3,60 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Kanadského gólmana Steva Weekse draftovali v roce 1978 v jedenáctém kole New York Rangers. Na Madison Square Garden také odstartoval kariéru v NHL a působil tam čtyři roky. Následoval stejný počet sezon v Hartfordu, pak více než tříletá štace ve Vacouveru, odkud se na závěr kariéry přesunul v roce 1991 do New Yorku Islanders. V klubu však neodehrál ani jednu celou sezonu a byl vytrejdován do Los Angeles. Ve statistikách zanechal 23 odchytaných utkání, z nichž jen devět skončilo výhrou Ostrovanů v řádné hrací době.

Tom Draper (1993) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 7 zápasů, 86,4 % úspěšných zásahů, průměr 4,23 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Ostrované odstartovali přípravný kemp před sezonou 1993/94 s brankářskou jedničkou Ronem Hextallem, jemuž měli krýt záda Danny Lorenz a Jamie McLennan. Žádný z nich ale nepřesvědčil, a tak generální manažer klubu přivedl z Buffala Kanaďana Toma Drapera, který měl tehdy na kontě 45 odchytaných utkání v NHL. V dresu Islanders se mu ale nevedlo, odchytal jen sedm zápasů a zmizel v nižší soutěži.

Ron Hextall (1993 až 1994) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 65 zápasů, 89,8 % úspěšných zásahů, průměr 3,08 inkasovaných branek na utkání, 5 čistých kont Období před startem sezony 1993/94 bylo pro New York Islanders stěžejní. Klub změnil majitele, s čímž souviselo i personální obsazení v brance mužstva. Šéfové oddílu se rozhodli neprodloužit kontrakt s Glennem Healym a připravovali se také na rozšíření soutěže, tudíž i na rozšiřovací draft. VIDEO: Z branky do branky. Podívejte se na všech 8 gólů hokejových brankářů v NHL Vedení se rozhodlo pro gólmanský trejd s Quebecem, odkud přišel za Marka Fitzpatricka ostřílený veterán Ron Hextall. Držitel Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL za sezonu 1986/87 a vítěz Stanley Cupu s Philadelphií však strávil v klubu jen jednu sezonu a pak byl vyměněn za Tommyho Söderströma do Philadelphie.

Jamie McLennan (1993 až 1996) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 56 zápasů, 89 % úspěšných zásahů, průměr 3,22 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Kanadský brankář Jamie McLennan se stal kořistí Ostrovanů ve třetím kole draftu v roce 1991. O dva roky později si poprvé zachytal v NHL a v klubu pak působil až do roku 1996. Za tu dobu zvládl naskočit do 56 zápasů v základní části a dvakrát se objevil na ledě v play-off. V klubu ale nepřesvědčil a tak mu nebyla prodloužena smlouva. Po roce v AHL se upsal St. Louis a pak vystřídal ještě čtyři další kluby. Naposled se v NHL objevil v sezoně 2006/07.

Tommy Söderström (1994 až 1997) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 78 zápasů, 88,6 % úspěšných zásahů, průměr 3,61 inkasovaných branek na utkání, 3 čistá konta Za Rona Hextalla vyměnili Isles v roce 1995 pětadvacetiletého Švéda Tommyho Söderströma. V klubu byli tehdy přesvědčeni, že konečně získali „brankáře budoucnosti“, který se nadlouho stane týmovou jedničkou. Evropský gólman odchytal solidní premiérovou sezonu, ale v té další šly jeho výkony prudce dolů. Jeho třetí ročník v klubu byl úplnou katastrofou – odchytal jenom jedno utkání v NHL, jinak hrál v nižších soutěžích. Následně se vrátil domů a ještě tři roky zářil v dresu Djurgardenu, než pověsil brusle na skobu.

Tommy Salo (1995 až 1999) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 187 zápasů, 90,2 % úspěšných zásahů, průměr 2,77 inkasovaných branek na utkání, 14 čistých kont Oč rychleji pohasínala hvězda Tommyho Söderströma, o to jasněji zářila hvězda jeho krajana a jmenovce Tommyho Sala. Olympijský vítěz z roku 1994 byl draftován Islanders rok předtím jako 118. hráč v celkovém pořadí. Do NHL si vyšlapával cestu přes nižší soutěže. Trenér farmářského celku Utah Grizzlies ho označil za nejlepšího gólmana, jehož má klub k dispozici. Když se naštvou hodní kluci aneb 10 nejpřekvapivějších rvaček v historii NHL Natrvalo se prosadil do branky Ostrovanů v sezoně 1996/97 a stal se nepostradatelnou součástí a oporou mužstva. V roce 1999 byl vytrejdován do Edmontonu za Matse Lindgrena a osmý výběr v draftu. V dresu Olejářů pak působil až do roku 2004, kdy byl vyměněn do Colorada. Foto: Profimedia.cz

Eric Fichaud (1996 až 1998) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 75 zápasů, 89,9 % úspěšných zásahů, průměr 3,14 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Také o Kanaďanovi Ericu Fichaudovi se hovořilo jako o „brankáři budoucnosti“ a býval považován za mimořádný talent. V roce 1994 si ho vybralo už v prvním kole draftu Toronto, ale poprvé se objevil v v NHL v dresu New Yorku Islanders. V klubu tehdy opravdu věřili, že právě on by mohl tým po letech opět dovést ke Stanley Cupu. Jenže Fichaud se potýkal se zdravotnímu problémy a když už byl zdravý a chytal, nepodával nijak oslnivé výkony. Foto: Profimedia.cz

Wade Flaherty (1998 až 2001) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 60 zápasů, 89,7 % úspěšných zásahů, průměr 2,84 inkasovaných branek na utkání, 4 čistá konta Wade Flaherty je jedním z mála gólmanů, které během svého působení na postu generálního manažera New Yorku Islanders nenazýval Mike Milbury „brankářem budoucnosti“. Isles si ho pojistili jako případnou náhradu za dvojicí Tommy Salo a Eric Fichaud. Jaro rezervní gólman strávil v klubu tři a půl sezony. V žédm ročníku nikdy neodchytal více než dvacet utkání. V roce 2001 byl vytrejdován do Tampy Bay. Foto: Profimedia.cz

Roberto Luongo (1999 až 2000) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 24 zápasů, 90,4 % úspěšných zásahů, průměr 3,25 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Roberto Luongo patří k nejlepším brankářům, kteří chytali v NHL v tomto tisíciletí. Řekněte to fanouškům New Yorku Islanders a buď začnou hořce plakat, rvát si zoufale vlasy z hlavy nebo dělat, že nic neslyšeli. Krotitelé puků. 10 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v NHL Ostrované si kanadského gólmana vybrali už jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí draftu v roce 1997. V sezoně 1999/2000 dostal poprvé šanci v NHL – odchytal 24 utkání, což stačilo generálnímu manažerovi Mikovi Milburymu k tomu, aby nabyl dojmu, že perspektivnějším bude pro klub brankář Rick DiPietro. A tak Luonga vytrejdoval spolu s Ollim Jokinenem za Marka Parrishe a Olega Kvašu na Floridu, kde mladý talent rozkvetl v elitního strážce klece. Stanley Cup sice nikdy nevyhrál, ale má dvě zlaté olympijské medaile, dva tituly mistra světa a je také vítězem Světového poháru.

Marcel Cousineau (1998 až 2000) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 6 zápasů, 88,2 % úspěšných zásahů, průměr 2,87 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Pouhých 26 utkání čítá kariéra brankáře Marcela Cousineaua v NHL – šest jich odchytal v New Yorku Islanders. Cousineau byl draftován 1991 Bostonem, kde však nikdy nedostal šanci. Poprvé se v elitní soutěži objevil v sezoně 1996/97 v dresu Toronta. V roce 1998 se stěhoval do New Yorku, kde však jen čtyřikrát nastoupil v brance od první minuty. Ani v jednom z těchto střetnutí se nedočkal výhry a tak po sezoně zmizel v Los Angeles, kde jeho kariéra v NHL vyhasla.

Felix Potvin (1999 až 2000) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 33 zápasů, 89,3 % úspěšných zásahů, průměr 3,35 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Kanadský gólman Felix Potvin odstartoval kariéru v NHL v dresu Toronta, kde se stal v devadesátých letech minulého století jedničkou mezi tyčemi. Juniorský mistr světa z roku 1991 vydržel v kanadském klubu do 1999, kdy ho generální manažer Ostrovanů Mike Milbury přivedl do New Yorku. Islanders od sedmadvacetiletého brankáře hodně očekávali, ale s údivem zjistili, že nejlepší dny už má za sebou. V klubu nakonec během dvou ročníků odchytal pouhých 33 utkání v roce 2000 byl vytrejdován za Billa Muckalta, Davea Scatcharda a Kevina Weekese do Vancouveru.

Kevin Weekes (1999 až 2000) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 36 zápasů, 90,2 % úspěšných zásahů, průměr 3,41 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Brankáře Kevina Weekese získali Islanders výměnou za nevýrazného Felixe Potvina z Vancouveru. Na konci sezony 1999/2000 se stal jedničkou mezi tyčemi. Nejdříve se dělil o zápasy s Robertem Luongem, ale chytal tak dobře, že mladého soupeře odsoudil k cestě na farmu. Když se ale generální manažer Mike Milbury rozhodl v draftu roku 2000 vytáhnout jako prvního hráče v celkovém pořadí gólmana Ricka DiPietra, byl Weekesův osud v newyorském klubu zpečetěn. Před ročníkem 2000/01 odešel do Tampy Bay.

Steve Valiquette (2000) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 6 zápasů, 94,9 % úspěšných zásahů, průměr 1,87 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Když se Ostrované rozhodli, že mladičký Roberto Luongo potřebuje více času na vyzrání pro elitní ligu, poslali ho ve druhé polovině sezony 1999/2000 do nižší soutěže a do mužstva byl povolán Steve Valiquette. Brankář, který byl draftován v roce 1996 až jako 190. hráč v celkovém pořadí Los Angeles, ale až v dresu Ostrovanů poprvé nakoukl do NHL. Odchytal šest utkání a tiše na několik let z elitní ligy zmizel do nižších soutěží. Vrátil se až v ročníku 2003/04, kdy nastoupil jednou za Edmonton a dvakrát za New York Rangers, kde pak kryl až do roku 2010 záda Henrikovi Lundqvistovi.

John Vanbiesbrouck (2000 až 2001) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 44 zápasů, 89,8 % úspěšných zásahů, průměr 3,01 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Byly doby, kdy byl John Vanbiesbrouck jedním z nejlepších brankářů v NHL. V sezoně 1985/86 zaznamenal nejvíc vítězství a zároveň získal Vezina Trophy. Ve chvíli, kdy přestoupil do New Yorku Islanders už však nebyl „vynikající“, ale pouze „dobrý“. Jeho úkolem bylo podržet mužstvo do doby, než bude talentovaný Rick DiPietro zralý na vstup do elitní soutěže. Během jedné sezony odchytal 44 utkání a ještě než skončila, byl vytrejdován do New Jersey Devils za Chrise Terreriho.

Rick DiPietro (2001 až 2012) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 318 zápasů, 90,2 % úspěšných zásahů, průměr 2,87 inkasovaných branek na utkání, 16 čistých kont Americký brankář Rick DiPietro byl považován za mimořádný talent. New York Islanders měl v roce 2000 právo první volby v draftu a klub bez váhání sáhl právě po něm. Do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2002/03 a v roce 2006 podepsal s Islanders megakontrakt na 15 let za 67,5 milionu dolarů, který ho měl vázat ke klubu až do roku 2021. V New Yorku však nakonec nestrávil ani polovinu této doby. Naposled se mihl na ledě v NHL v osmi zápasech ve výlukové sezoně 2012/13. Po ní ho klub vyplatil se smlouvy. Patrik Štefan a další nejméně povedené první výběry v draftech NHL Navzdory tomu, že Ostrované od něho čekali mnohem více a snad i naivně snili o tom, že by mohl mužstvo přivést ke Stanley Cupu, zanechal v klubu výraznou stopu. Bezpochyby se stal největší brankářskou klubovou legendou od odchodu Billyho Smitha do sportovního důchodu. Odchytal přes tři stovky utkání, jednou si zahrál v All-Star Game, ale v play-off naskočil jen do třech sérií. Tečku za kariérou udělal po sezoně 2013/14, kterou strávil v nižší soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Chris Terreri (2001) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 8 zápasů, 91,2 % úspěšných zásahů, průměr 2,44 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Kariéra Chrise Terreriho je neodmyslitelně spojena s New Jersey Devils, kde chytal od sezony 1988/89 (vyjma dvou let, jež strávil v San Jose a Chicagu), až do roku 2001. Během této doby pomohl mužstvu ke dvěma Stanley Cupům a stal se brankářskou klubovou legendou, a to navzdory tomu, že dlouhá léta jen kryl záda fenomenálnímu Martinovi Brodeurovi. Během téměř třicetileté kariéry v NHL nasbíral přes čtyři stovky startů v základní části soutěže. Nejmenší část z této porce – osm utkání – odchytal v New Yorku Islanders, kam byl vytrejdován za Johna Vanbiesbroucka v roce 2001. Byla to Terreriho poslední štace v elitní lize.

Chris Osgood (2001 až 2003) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 103 zápasů, 90,4 % úspěšných zásahů, průměr 2,65 inkasovaných branek na utkání, 6 čistých kont S novým miléniem ožila naděje fanoušků New Yorku Islanders, že by jejich mužstvo mohlo zamířit k výšinám NHL. Noví majitelé klubu totiž slibovali, že nebudou šetřit a postaví konkurenceschopný tým a získají talentované hráče. Generální manažer Mike Milbury mimo jiné přivedl z Detroitu do New Yorku dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Chrise Osgooda. Kanadský gólman však strávil v dresu Ostrovanů necelé dvě sezony a přes St. Louis se pak opět vrátil do města automobilů a s Red Wings pak ještě jednou vyválčil Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Garth Snow (2001 až 2006) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 127 zápasů, 90,3 % úspěšných zásahů, průměr 2,76 inkasovaných branek na utkání, 4 čistá konta Slušná brankářská dvojka? V případě Američana Gartha Snowa to platilo stoprocentně. V dresu Ostrovanů strávil čtyři roky a v žádné sezoně nedochytal více než 43 střetnutí. Když v roce 2006 ukončil kariéru, během níž zvládl v NHL naskočit do 368 utkání (také za Philadelphii, Vancouver, Quebec a Pittsburgh), stal se generálním manažerem New Yorku Islanders a tuto funkci zastával až do loňského roku. Kromě toho byl také prezidentem organizace. Foto: Profimedia.cz

Wade Dubielewicz (2004 až 2008) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 37 zápasů, 92 % úspěšných zásahů, průměr 2,55 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Kanadský brankář Wade Dubielewicz nebyl nikdy draftován, ale v New Yorku Islanders mu dali šanci. Od roku 2004 do roku 2008 odchytal 37 utkání, a to nejvýznamnější zvládl úplně na konci základní části sezony 2006/07. Ve střetnutí s New Jersey Devils vychytal i díky zázračnému zákroku proti Sergeji Brylinovi výhru a zajistil mužstvu na poslední chvíli místo v play-off. Foto: Profimedia.cz

Mike Dunham (2006 až 2007) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 19 zápasů, 88,9 % úspěšných zásahů, průměr 3,74 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Téměř čtyři stovky utkání odchytal v NHL americký gólman Mike Dunham, ale jen 19 z nich v dresu New Yorku Islanders. Stříbrný medailista z olympiády v Salt Lake City a držitel bronzu z mistrovství světa v roce 2004 byl nejdelší část kariéry spojen s Nashvillem a New Yorkem Rangers. K Ostrovanům zamířil až na úplně poslední sezonu v kariéře (2006/07), ale to už byl za zenitem výkonnosti. Foto: Profimedia.cz

Joey MacDonald (2008 až 2009) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 51 zápasů, 90,2 % úspěšných zásahů, průměr 3,36 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Poté, co Rick DiPietro prodělal operaci kolena, která ho vyřadila ze hry pro většinu sezony 2008/09, snažili se Ostrované najít náhradu. Už rok předtím klub podepsal kontrakt s Kanaďanem Joeyem MacDonaldem, který v předchozím ročníku odchytal své první dva zápasy za Islanders, a v následující sezoně dostal tolik šancí, jako nikdy předtím ani potom. Naskočil do 49 utkání a nebýt zranění, mohlo jich být ještě víc. V dalších sezonách pak dělal záložního gólmana v Torontu, Anaheimu, Detroitu, Calgary a Montrealu. Foto: Profimedia.cz

Yann Danis (2008 až 2009) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 31 zápasů, 91 % úspěšných zásahů, průměr 2,86 inkasovaných branek na utkání, 2 čistá konta Vedle Joeyho MacDonalda byl Yann Danis druhým nezkušeným gólmanem, který dostal v sezoně 2008/09 v New Yorku Islanders nečekanou porci zápasů v NHL, když Rick DiPietro vynechal kvůli rekonvalescenci většinu ročníku. Danis odchytal 31 utkání a zaznamenal dokonce šňůru 150 minut bez inkasované branky. Po sezoně mu však vypršela smlouva a vytratil se ke konkurentům z New Jersey. Foto: Profimedia.cz

Peter Mannino (2008 až 2009) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 3 zápasy, 88,5 % úspěšných zásahů, průměr 4,51 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Rodákovi z Michiganu Peteru Manninovi se dostalo největšího překvapení v životě, když ho trenér Scott Gordon v sezoně 2008/09 postavil od první minuty do branky v zápase proti Chicagu. V hledišti byli tehdy jeho rodiče i přítelkyně a mohli tak vidět, jak pomohl New Yorku Islanders k výhře 4:2. Pak už se do branky od začátku střetnutí postavil pouze jednou. Další tři utkání odchytal v Atlantě, respektive Winnipegu, a tím jeho kariéra v NHL skončila.

Dwayne Roloson (2009 až 2011) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 70 zápasů, 90,9 % úspěšných zásahů, průměr 2,90 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Kanadský brankář Dwayne Roloson má doma kompletní medailovou sbírku ze světových šampionátů, v NHL se ale žádného úspěchu nedočkal, a to ani navzdory faktu, že dlouhá léta patřil k elitě mezi tyčemi v nejslavnější soutěži světa. Kariéru odstartoval v Calgary v sezoně 1996/97 a než v roce 2009 zamířil jako zkušený veterán do New Yorku Islanders, oblékal dresy dalších čtyř klubů – Buffala, St. Louis, Minnesoty a Edmontonu. Trefy do černého! Toto je 11 nejpovedenějších trejdů od roku 2011, jež se v play-off NHL náramně vyplatily Roloson měl být výpomocí po předpokládaném návratu Ricka DiPietra po dlouhé rekonvalescenci. Jenže operované koleno se hojilo hůře, než se očekávalo, a tak Roloson odchytal většinu sezony 2009/10 a ještě dalších dvacet střetnutí v následujícím ročníku, než byl vytrejdován do Tampy Bay. Foto: Profimedia.cz

Martin Biron (2009 až 2010) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 29 zápasů, 89,6 % úspěšných zásahů, průměr 3,27 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Kanadský gólman Martin Biron strávil u Ostrovanů jednu sezonu, v níž kryl většinou záda Dwaynu Rolosonovi. Když se nakrátko vrátil do sestavy Rick DiPietro, byl odeslán na farmu, ale záhy se vrátil do prvního týmu a odchytal řadu slušných utkání. Po sezoně 2009/10 zamířil k městskému rivalovi a v dresu Rangers byl dvojkou za Henrikem Lundqvistem. Foto: Profimedia.cz

Nathan Lawson (2010 až 2011) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 10 zápasů, 89,3 % úspěšných zásahů, průměr 4,06 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Když gólman Rick DiPietro laboroval se zraněným kolenem, dostal šanci v kleci New Yorku Islanders i sedmadvacetiletý Kanaďan Nathan Lawson. A vůbec si nevedl zle. Dokonce zaujal natolik, že generální manažer Garth Snow vytrejdoval veterána Dwayna Rolosona do Tampy Bay a chtěl vsadit právě na Lawsona. Jenže pak se objevil dvacetiletý talent Kevin Poulin, který Lawsona odsunul na vedlejší kolej. Když se zdálo, že by mohl opět dostat šanci, zranil si koleno. Po skončení sezony 2010/11 se pak tři roky v NHL neobjevil, v ročníku 2013/14 nastoupil do jednoho zápasu v dresu Ottawy a tím jeho kariéra v elitní lize zhasla. V minulých dvou ročnících hájil barvy Nitry ve slovenské extralize. Foto: Profimedia.cz

Kevin Poulin (2010 až 2014) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 50 zápasů, 89,9 % úspěšných zásahů, průměr 3,07 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Kanadský gólman Kevin Poulin se stal kořistí New Yorku Islanders v pátém kole draftu v roce 2008. Když byl v lednu roku 2011 vytrejdován Dwayne Roloson do Tampy Bay, dostal první příležitost v NHL. Do konce sezony zvládl odchytat deset utkání a jeho výkony vypadaly nadějně. Jenže 8. února si během předzápasové přípravy zranil koleno a to poznamenalo jeho další kariéru. Když se po zranění vrátil, kryl záda Jevgeniji Nabokovovi. V roce 2015 odešel do Tampy Bay, ale tam nedostal ani jedinou příležitost a tak v sezoně 2016 zamířil do Evropy. V minulé sezoně byl hráčem německého Eisbärenu Berlín loni hájil branku Kanady na olympiádě v Jižní Koreji, kde pomohl mužstvu k bronzovým medailím. Foto: Profimedia.cz

Mikko Koskinen (2011) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 4 zápasy, 87,3 % úspěšných zásahů, průměr 4,33 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Finského brankáře Mikko Koskinena si Islanders vybrali v draftu roku 2009 jako 31. hráče v celkovém pořadí. Debut v NHL si odbyl v sezoně 2010/11, když si Kevin Poulin vykloubil rameno – 8. února mu 15 minut před začátkem utkání proti Torontu trenér oznámil, že bude chytat. První dva zápasy se potýkal s nervozitou, v dalších dvou už byl jistější, ale po čtvrtém střetnutí ho v klubu zatratili. Kovář, Furch a spol. 23 hokejistů, kteří mohou brzy zamířit z KHL do NHL V dalším ročníku chvíli pobyl na farmě a pak se vrátil do Evropy. Čtyři roky byl oporou Petrohradu a loni se vrátil do NHL, kde podepsal do roku 2022 smlouvu s Edmontonem. Foto: Profimedia.cz

Al Montoya (2011 až 2012) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 51 zápasů, 90,5 % úspěšných zásahů, průměr 2,82 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Cesta amerického gólmana k Ostrovanům byla dlouhá a zvláštní. Talentovaný Al Montoya byl draftován už jako šestý hráč v celkovém pořadí v roce 2004 New Yorkem Rangers, kde ovšem dlouho marně čekal na první šanci v NHL. Dočkal se až poté, co byl v roce 2008 vytrejdován do Phoenixu. Dostal ale jen pět příležitostí, a tím to skončilo. Až když v únoru roku 2011 získali jeho hráčská práva Islanders, svitla mu naděje, že by mohl ukázat, co v něm vězí. Tohle nevyšlo. 19 největších propadáků z draftů NHL od roku 2000 Hned v debutovém zápase vychytal vítězství a do konce ročníku 2010/11 nastoupil dvacetkrát. V následující sezoně přidal dalších 31 startů, ale po jejím konci zamířil do Winnipegu. Minulý ročník strávil v nižší soutěži AHL a momentálně je bez smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Jevgenij Nabokov (2011 a 2014) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 123 zápasů, 91 % úspěšných zásahů, průměr 2,59 inkasovaných branek na utkání, 9 čistých kont Ruský brankář Jevgenij Nabokov spojil většinu kariéry v NHL se San Jose, kde odchytal 563 utkání a devětkrát si se Žraloky zahrál v play-off. Do New Yorku přišel v roce 2011, kdy mu bylo už 36 let, a v klubu strávil tři roky. Během své druhé sezony v dresu Islanders přivedl mužstvo do play-off, Ostrované však vypadli už v prvním kole po porážce 2:4 od Pittsburghu. V roce 2014 odešel na svou závěrečnou štaci do Tampy Bay, po níž ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Anders Nilsson (2011 až 2014) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 23 zápasů, 89,8 % úspěšných zásahů, průměr 3,05 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Švédského gólmana Anderse Nilssona si Ostrované vybrali ve třetím kole draftu v roce 2009. Stříbrný a bronzový medailista z mistrovství světa však zůstal až do roku 2011 ve švédské lize a teprve pak se vypravil za oceán. Ve své remisové sezoně v NHL odchytal čtyři zápasy, v té následující dalších devatenáct. Víc šancí ale nedostal, a tak se vrátil do Evropy. Po roce stráveném v Kazani se vydal opět za Atlantik, kde působí dodnes. Momentálně hájí barvy Ottawy Senators. Foto: Profimedia.cz

Chad Johnson (2014 až 2015) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 19 zápasů, 88,9 % úspěšných zásahů, průměr 3,08 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Kanadský brankář Chad Johnson přišel do New Yorku Islanders jako volný hráč v létě roku 2014 z Bostonu, kde zastával roli spolehlivé dvojky za Finem Raskem. Jenže angažmá v New Yorku se mu moc nepovedlo. Za Ostrovany nastoupil jen v 19 zápasech a vychytal pouze osm výher. Více než tři inkasované góly v průměru na utkání a úspěšnost zásahů 88,9 % mluví dost výmluvně. Islanders podepsali s Johnsonem smlouvu, aby si zajistili kvalitního druhého gólmana, ale nakonec v něho ztratili důvěru a před koncem přestupního období ho vyexpedovali do Buffala, odkud výměnou získali českého brankáře Michala Neuvirtha. Foto: Profimedia.cz

Michal Neuvirth (2015) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 5 zápasů, 88,1 % úspěšných zásahů, průměr 2,94 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Jediným českým gólmanem, který kdy chytal v dresu New Yorku Islanders, je Michal Neuvirth. V klubu se ale jen mihl v roce 2015 poté, co byl vytrejdován z Buffala. Odchytal pouze pět střetnutí a jedenkrát se po základní hrací době mohl radovat z vítězství. Po skončení sezony se tiše vytratil do Philadelphie. Foto: Profimedia.cz

Jean-Francois Bérubé (2015 až 2017) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 21 zápasů, 90 % úspěšných zásahů, průměr 3,11 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Když se v sezoně 2015/16 zranil Jaroslav Halák, Ostrované rychle potřebovali rezervního gólmana. Našli ho v Kanaďanovi Jean-Francoisovi Bérubém. Draftován byl v roce 2009 Králi z Los Angeles, kde však neodchytal jediné utkání. První příležitost naskočit mezi tyče v NHL dostal až v New Yorku. V premiérové sezoně zvládl sedm zápasů a nevedl si vůbec špatně, v té následující už byly jeho výkony o něco horší. Nakonec odehrál v dresu Islanders 21 střetnutí a následně zamířil do Chicaga. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Halák (2014 až 2018) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 177 zápasů, 91,3 % úspěšných zásahů, průměr 2,69 inkasovaných branek na utkání, 12 čistých kont Jaroslav Halák se stal v roce 2003 nejlepším gólmanem na mistrovství světa hráčů do 18 let a pomohl Slovákům k překvapivým stříbrným medailím, v draftu NHL si však musel na potenciálního zaměstnavatele pěkně dlouho počkat. Na řadu se dostal až v posledním devátém kole jako 271. v celkovém pořadí. Do svého portfolia si ho zařadil Montreal, za který o tři roky později odchytal první zápas v NHL. DRAFT NHL 2003: 13 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony V dresu Habs strávil čtyři sezony, během nichž si v elitní zámořské lize vydobyl slušné renomé, ale před sezonou 2010/11 byl vytrejodván do St. Louis, které se stalo na necelé čtyři roky jeho novým domovem a kde zastával roli týmové jedničky. V roce 2014 se přes Buffalo a Washington dostal do New Yorku Islanders, kde chytal do konce ročníku 2017/18. Pak zamířil do Bostonu. Foto: Profimedia.cz

Thomas Greiss (2015 až 2020) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 193 zápasů, 91,5 % úspěšných zásahů, průměr 2,7 inkasovaných branek na utkání, 10 čistých kont Německý gólman Thomas Greiss byl tři roky parťákem Jaroslava Haláka. Do New Yorku přišel v roce 2015 z Pittsburghu, nejdelší část kariéry však pobyl v San Jose, jež si ho vybralo ve třetím kole draftu v roce 2004. Když se v sezoně 2016/17 potýkal Halák se zraněním, převzal roli jedničky. Loni v létě odcházel do Detroitu jako gólman, který odchytal v dresu Islanders pátý nejvyšší počet utkání, v klubových historických tabulkách má čtvrtou nejvyšší procentuální úspěšnost a pátý nejvyšší počet vychytaných výher (101). Foto: Profimedia.cz

Christopher Gibson (2015 až 2019) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 14 zápasů, 90,4 % úspěšných zásahů, průměr 3,45 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Christopher Gibson býval považován za velký talent finského hokeje. V roce 2011 byl draftován Los Angeles Kings, jenže Králové mu nedopřáli šanci v NHL. Té se dočkal až poté, co se přes Toronto dostal do New Yorku Islanders. V sezoně 2015/16 odchytal čtyři utkání, ale platil nováčkovskou daň. Další rok se na led v NHL vůbec nedostal a v dalších ročnících jen paběrkoval starty. Většinu času však trávil ve farmářském celku v Bridgeportu. Po sezoně 2019/20, v níž nenastoupil do žádného střetnutí, zamířil do Tampy Bay. Foto: Profimedia.cz

Robin Lehner (2018 až 2019) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 46 zápasů, 93 % úspěšných zásahů, průměr 2,13 inkasovaných branek na utkání, 6 čistých kont Švédský gólman Robin Lehner byl v roce 2009 draftován Ottawou, odkud v roce 2015 zamířil do Buffala, kde se stal jedničkou mezi tyčemi. Když v létě 2018 vypršel kontrakt, podepsal jednoletou smlouvu s New Yorkem Islanders. Během sezony odchytal 46 utkání a vedl si nadmíru dobře. V počtu inkasovaných branek na utkání byl třetí nejlepší v lize, podle procentuální úspěšnosti byl dokonce druhý a dostal se do finální nominace na ocenění Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezony. S parťákem Thomasem Greissem obdrželi William Jennings Trophy za nejméně inkasovaných branek v základní části sezony. Navíc získal Bill Masterton Trophy, tedy cenu, která nejlépe charakterizuje vytrvalost a oddanost k hokeji, a to poté, co překonal deprese a vyrovnal se s bipolární poruchou. I když Islanders měli o Lehnera nadále zájem, on se upsal pro další sezonu Chicagu. Foto: Profimedia.cz

Semjon Varlamov (2019 až současnost) Bilance v dresu New Yorku Islanders: 73 zápasů, 91,7 % úspěšných zásahů, průměr 2,46 inkasovaných branek na utkání, 6 čistých kont Třicet let poté, co se s New Yorkem Islanders rozloučil legendární Billy Smith, získal klub (možná) jeho plnohodnotného nástupce, který by mužstvo opět mohl dovést k velkému úspěchu. Rus Semjon Varlamov začínal v NHL v dresu Washingtonu, po třech sezonách ale zamířil do Colorada, kde se jeho hvězda rozzářila oslnivým světlem. V sezoně 2013/14 vychytal nejvíc vítězství ze všech mužů v maskách v lize. Po osmi letech se rozhodl změnit povětří a upsal se na čtyři roky Ostrovanům. Hned v první sezoně v New Yorku ukázal, že přesně takového muže v brance klub už léta hledal. Dovedl mužstvo do finále Východní konference a svoje mimořádné kvality předvádí i v současném ročníku. V historických klubových statistikách brankářů mu patří druhá příčka podle průměru inkasovaných branek na utkání a třetí je v procentuální úspěšnosti zákroků. Foto: Profimedia.cz