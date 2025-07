30. července: 5 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří se narodili v tento den

Švédský forvard Jesper Bratt se prvního startu v NHL dočkal v sezoně 2017/18, když mu bylo pouhých 19 let. V debutovém ročníku byl skvělý - zaznamenal 35 bodů (13+22) v 74 zápasech a rychle si zajistil pevné místo v sestavě. New Jersey Devils si talentovaného hráče vybrali před devíti lety až v šestém kole draftu jako 162. v celkovém pořadí, ale byla to šťastná volba.

1. Markus Näslund (Švédsko) – 52 let

Bilance v základní části NHL: 1117 zápasů – 869 bodů (395+474)

Bilance v play-off NHL: 52 zápasů – 36 bodů (14+22)

Týmové a individuální trofeje v NHL: Ted Lidsay Award

Švédský útočník Markus Näslund byl v roce 1991 draftován v prvním kole Pittsburghem, v jehož dresu také o dvě léta později naskočil do NHL. V sezoně 1995/96 naplno zazářil jeho talent a on v 66 zápasech nasbíral 52 bodů (19+33). Dodnes je celkem nepochopitelné, proč se tak perspektivního hráče Penguins po skvělém ročníku zbavili výměnou za podprůměrného útočníka Aleka Stojanova, který ve stejné sezoně zaznamenal jen jediný bod v 58 zápasech...

Ať už stálo za tímto obchodem cokoli, pro Vancouver to byla trefa do černého a hotové požehnání. Näslund se totiž v průběhu dalších let neustále zlepšoval, v sezoně 2001/02 dosáhl na metu 90 kanadských bodů v základní části soutěže a o rok později dokonce překonal stovku. Od roku 1999 vedl mužstvo jako kapitán, byl jím dlouhých osm let, až do svého odchodu do New Yorku Rangers v roce 2008. Tam také po jediné sezoně ukončil zámořskou kariéru.

