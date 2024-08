3 zranění, která zhatila velké medailové sny na minulých olympiádách

Na olympiádu do Los Angeles přijel britský vytrvalec David Moorcroft v pozici světového rekordmana, který na pětikilometrové trati atakoval jako první muž v historii čas pod třináctiminutovou hranicí. Do Ameriky však odcestoval se zraněním v pánevní oblasti. I když finálový závod běžel, skončil až úplně poslední.

Liu Xiang (2008)

Na olympiádě v Pekingu měl být čínský překážkář Liu Xiang největší domácí hvězdou. Kvůli němu se překážkové běhy natáhly do čtyř dnů, aby je mohlo vidět co nejvíc diváků. Domácí atlet sice zaklekl do bloků v rozběhu, ale po ulitém startu už do opakovaného běhu nenastoupil kvůli problémům s achilovkou. Diváci byli v šoku a zoufale brečeli, když jejich zlatý chlapec kulhal do útrob stadionu.

Foto: Profimedia.cz