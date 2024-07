3 zkušení čeští brankáři, kteří jsou stále bez práce. Řešil se Slovan i exotika

Pět let. Tak dlouho byl Tomáš Koubek v německém Augsburgu, téměř celou dobu však plnil roli dvojky. V uplynulém ročníku gólman s 12 reprezentačními starty zasáhl v Bundeslize jen do tří duelů v závěru sezony, pak se jeho cesty s klubem rozešly. Dříve si udělal velmi dobré jméno ve francouzském Rennes, doma předtím chytal za Hradec Králové, Liberec a Spartu. Je mu 31 let, stále má šanci na zajímavé angažmá.

Pokračování 4 / 4

Jiří Pavlenka

Stejně jako Koubek působil několik posledních let v Německu. Dvaatřicetiletý Jiří Pavlenka byl oporou Brém, ve kterých zůstal i po pádu do druhé ligy. Následně týmu vychytal návrat do Bundesligy, v posledním ročníku ale přišel o post jedničky a v létě po sedmi letech v klubu skončil. Spekulovalo se o odchodu do Saúdské Arábie, gólman s 21 reprezentačními starty je ale stále bez angažmá.

Foto: Profimedia.cz