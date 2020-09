3 vítězové Světového poháru z roku 2004, kteří v sezoně 2019/20 stále ještě hráli v NHL. Seknou teď s hokejem?

Z českého týmu, který došel na předminulém Světovém poháru v roce 2004 až do semifinále, kde jen těsně podlehl 3:4 pozdějším vítězům z Kanady, je mezi aktivními hráči jen Jaromír Jágr. Už nějaký pátek ale nepůsobí v NHL. To v celku tehdejších šampionů z reprezentace javorového listu bychom našli tři borce, kteří dosud nešvihli s bruslemi a hokejkami do sklepa a v sezoně 2019/20 se prohánělí mezi mantinely v nejslavnější lize světa. Jejich jména a sportovní cestu, kterou od té doby urazili, najdete v následujících kapitolách.