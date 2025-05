3 talentovaní mladíci do 23 let, z nichž jsou už nyní velké hvězdy anglické Premier League

Na ostrovních trávnících pobíhá řada nadaných borců, kterým může jednou patřit sláva a obdiv fotbalových fanoušků. Mnozí z nich už jsou velkými hvězdami nyní. V následujících kapitolách najdete trio mladíků do 23 let, o nichž je řeč.

O anglické Premier League se mluví jako o nejkvalitnější fotbalové soutěži na světě. Ostrovní kluby si proto mohou ukazovat na mladé talenty z celé Evropy a stahovat je pod svá křídla ještě před dovršením jednadvacátého roku života, kdy tabulkově přecházejí do seniorského fotbalu.

3. Ryan Gravenberch (Liverpool) – 22 let

Slavná akademie Ajaxu Amsterdam už vyprodukovala pěknou řádku fotbalových talentů a Ryan Gravenberch je jedním z posledních v řadě. V sezoně 2018/19 se stal univerzální střední záložník, který může hrát také jako defenzivní štít, nejmladším debutantem klubu v historii Eredivisie. Bylo mu 16 let a 130 dní a o 111 dní překonal Clarence Seedorfa.

V 18 letech už patřil k základním stavebním kamenům kádru Ajaxu. Bývalý nizozemský reprezentant Ronald de Boer o něm prohlásil, že je je ještě větším talentem než Matthijs de Ligt. „Matthijs byl v tomto věku výjimečný, ale Gravenberch je naprosto bezkonkurenční,“ řekl De Boer.

Na podpis talentovaného mladíka si dělal zálusk Manchester United, nakonec ale v roce 2022 přestoupil za 18,5 milionu eur do Bayernu, odkud ale po jedné sezoně zamířil do anglické Premier League a upsal se Liverpoolu. Reds za něj poslali do Bavorska 40 milionů eur.

V premiérové sezoně se dostával na hřiště převážně jako střídající hráč, s příchodem kouče Arneho Slota se však jeho vytížení zásadně změnilo. V aktuálním ročníku je nepostradatelným pilířem mužstva, kterému pomohl k mistrovskému titulu parádními výkony. Jeho tržní cena vylétla na 70 milionů eur a bude zřejmě dál stoupat.

Foto: Profimedia.cz