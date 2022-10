3 současní čeští fotbaloví reprezentanti, kteří mají na kontě nejvíc startů. K magické stovce mají hodně daleko

3. Jakub Jankto – 45 zápasů

Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii.

Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Loni v létě se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta šest milionů eur. Jankto se naposled objevil v národním týmu n začátku června, kdy se zranil v průběhu prvního poločasu domácího utkání se Španělskem v Lize národů. V létě se stal posilou Sparty. Na Letnou přišel na hostování do konce sezony, ale na další reprezentační pozvánku čeká. Zatím má na kontě 45 zápasů se lvíčkem na hrudi.

Foto: Profimedia.cz