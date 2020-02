3 slávistické tituly „štístka“ Vladimíra Šmicera. Jeho syn pak pomohl k dalšímu

A zdá se, že své štěstí předal dál. Byl to právě Šmicerův syn Jiří, který v březnu roku 2017 podal před rohem balon Janovi Sýkorovi. Ten pak nacentroval a Michal Frydrych rozhodl o výhře nad Plzní. Slavia se tak razantně odrazila k titulu a byl u toho zase Šmicer. Sám Vladimír získal se Slavií tři mistrovské vavříny. Jak se mu v těchto sezonách dařilo? To zjistíte v následujících kapitolách.

Vladimír Šmicer měl recept na úspěch. Byl to on, kdo šťastným gólem zajistil Čechům postup ze základní skupiny Eura 1996. Na mistrovství Evropy v Portugalsku rozhodl o výhře nad Nizozemskem. V baráži o postup na mistrovství světa zase zařídil výhru v Norsku. Prosadil se taky ve finále Ligy mistrů a navrch proměnil jednu z penalt v rozstřelu.

Vladimír Šmicer „povýšil“ do prvního týmu Slavie v roce 1992. Natrvalo se usadil v základní sestavě v ročníku 1995/96, ve kterém patřil k nejlepším hráčům týmu. Naskočil do 28 zápasů, vstřelil devět branek, přidal sedm asistencí a stal se jedním z motorů v jízdě za premiérovým českým titulem i na cestě do semifinále Poháru UEFA. Pouze Karel Poborský s Robertem Vágnerem se trefili vícekrát, oba dali 11 branek. Po sezoně Šmicer odjel na Euro a následně přestoupil do Lens.

2007/08

Do roku 1999 hrál Vladimír Šmicer za Lens, dalších šest let patřil k oporám Liverpoolu a následně zamířil do Bordeaux. Před začátkem sezony 2007/08 se ale vrátil domů a znovu se stal hráčem Slavie. Během ročníku naskočil do 12 zápasů, ve kterých dal tři branky a pomohl k mistrovskému titulu i premiérovému postupu do Ligy mistrů.

Foto: Profimedia.cz