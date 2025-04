3 roky od posledního titulu a Plzeň může z nových hráčů složit kompletní jedenáctku. Takto by mohla vypadat

Část 1 / 12



V současném kádru Plzně, který čítá 27 fotbalistů, najdeme už jen šest borců, kteří byli před třemi lety u zatím posledního mistrovského titulu Viktorky. Od té doby se objevila v dresu mužstva velká řada nových tváří. Z těch, kteří jsou v kádru nyní a v roce 2022 se neradovali z ligového prvenství, by šla poskládat kompletní jedenáctka. Hrála by v rozestavení 4-4-2 a najdete ji v následujících kapitolách.

Brankář: Martin Jedlička Chlapík na odpis? Trochu to tak v minulých letech vypadalo. Martin Jedlička přišel v létě roku 2022 do Plzně jako volný hráč z Dunajské Stredy, ale záhy putoval na hostování do Bohemians. V pražském klubu pobyl do konce prosince předminulého roku, vybudoval si skvělou pozici i renomé, a poté, co brankářský suverén Viktorie Jindřich Staněk odešel v lednu 2024 do Slavie, zaujal její místo mezi tyčemi. A předváděl parádní výkony. V aktuální sezoně odchytal 22 utkání a do statistik si zapsal osm nul. Na kontě má 56 úspěšných zásahů, dvakrát se dočkal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Podle portálu TransferMarkt činí aktuální tržní cena sedmadvacetiletého borce 70 milionů korun. V Plzni má podepsanou smlouvu do konce této sezony. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Svetozar Markovič V Plzni dobře tušili, když loni v létě kupovali za necelých 38 milionů korun z Partizanu Bělehrad stopera Svetozara Markoviče, že by se jim tento obchod mohl náramně vyplatit. Jen o půl roku později má srbský zadák podle portálu TransferMarkt hodnotu kolem stovky milionů korun a patří k pilířům sestavy trenéra Koubka. Pětadvacetiletý borec býval stálým členem srbských reprezentačních výběrů od šestnáctky až do jednadvacítky, na start v seniorském národním celku ale zatím stále čeká. Možná, že vydařené výkony v dresu Viktorie nejen v ligové soutěži, ale také na evropské scéně, by mu v tom mohly pomoci. Smlouvu na západě Čech má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Sampson Dweh Z Vyškova si Plzeň předloni v létě půjčila do konce sezony liberijského stopera Sampsona Dweha, a jak se ukázalo, šlo o mistrovský tah. Urostlý třiadvacetiletý zadák se stal v minulém ročníku pilířem západočeské defenzívy. Nejenže byl třetím nejvytíženějším borcem souboru trenéra Koubka, ale jízdu za bronzovou medailí podpořil i dvěma góly a třemi asistencemi ve 30 zápasech. Smlouva o hostování mu vypršela na konci června, ale následně se Plzeň s moravským klubem dohodla na jeho přestupu. Viktorii se upsal do roku 2027 a v aktuální sezoně patří opět mezi klíčové muže týmu. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Václav Jemelka Tržní hodnota Václava Jemelky se už od léta roku 2019 pohybuje mezi jedním a dvěma miliony eur. Olomoucký odchovanec, který už desetkrát oblékl reprezentační dres, se v létě 2021 vrátil z hostování v belgickém Leuvenu a byl (opět) pilířem zadních řad hanáckého celku. V polovině srpna následujícího roku se však stal posilou Plzně, kde podepsal smlouvu do roku 2025, kterou pak prodloužil do roku 2027. V současné sezoně odehrál 25 ligových utkání a pokaždé byl na hřišti od první do poslední minuty. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Merchas Doski Obránce Merchas Doski se sice narodil v německém Hannoveru, ale reprezentuje domovinu svých předků, kterou je Irák. Aktuálně pětadvacetiletý pravý bek má na kontě 20 startů v národním týmu a stabilně také střádá do statistik zápasy v nejvyšší české soutěži. Momentálně jich má na kontě už téměř sedm desítek. Doski přišel v roce 2022 do Slovácka, kde strávil dvě a půl sezony. Během tohoto času na sebe dokázal upozornit kvalitními výkony a jeho tržní cena se vyšplhala na přibližně 14 milionů korun. Hned na začátku ledna se rozhodl vypravit za další výzvou a podepsal v Plzni smlouvu do konce roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Cadu Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začala intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátké době se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. Před sezonou 2022/23 přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do konce ročníku do Ostravy. V dresu Baníku zářil a jasně ukázal, že v Plzni má mít místo v kádru. A také jej od trenéra Koubka dostal. V minulé sezoně odehrál 30 utkání, dal čtyři góly a na dalších sedm nahrál spoluhráčům. V té současné má na kontě gól a šest asistencí v 23 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Lukáš Červ Nominace Lukáše Červa do národního týmu pro loňské Euro v Německu mnoho fanoušků (příjemně) zaskočila. Odchovanec Slavie, který se přes hostování v Jihlavě a Pardubicích, a posléze po půldruhém roce stráveném v Liberci, dostal do Plzně, na západě Čech vyrostl v ligovou kometu a hráče pro reprezentaci. Nesmlouvavý bojovník s povahou lídra přestoupil do Štruncových sadů loni v zimě za 13 milionů korun a rychle se s novým prostředím sžil. V současné sezoně odehrál 25 ligových utkání, dal dvě branky a na jednu nahrával. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální cenu asi na sto milionů korun. V Plzni má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Jiří Panoš Jiří Panoš je benjamínkem v sestavě Plzně. Když loni 20. července naskočil do debutového utkání v nejvyšší soutěži dospělých, bylo mu 16 let, osm měsíců a pět dní. Od té doby si zapsal v ligové soutěži do statistik 13 startů, z toho tři v základní sestavě, a jednu asistenci. Odchovanec Viktorie nastoupil také v šesti zápasech Evropské ligy. Jelikož je na očích a podává nadějné výkony, jde cena talentovaného záložníka a člena reprezentace do 20 let vytrvale nahoru. Podle portálu TransferMarkt se nyní pohybuje kolem 45 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Cheick Souaré Během jediného roku vyletěla hodnota francouzského záložníka Cheicka Souarého na desetinásobek. Jméno si udělal v dresu druholigového Vyškova, kam přišel z rezervního celku Marseille. Loni v lednu přišel do Plzně na hostování a do konce sezony 2023/24 stihl odehrát 13 ligových utkání, ve kterých se blýskl dvěma góly a třemi asistencemi. V létě se pak hostování změnilo v přestup. Na západě Čech podepsal kontrakt do roku 2027. Portál TransferMarkt oceňuje dvaadvacetiletého borce na 50 milionů korun. Momentálně je na marodce. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Amar Memič Viktorka získala útočníka Amara Memiče z Karviné na začátku ledna za necelé čtyři miliony korun. Vzhledem k potenciálu, který v sobě novopečený reprezentant Bosny a Hercegoviny skrývá, to jsou nejspíš skvěle investované peníze. Memič se objevil na českých pažitech v létě roku 2022, když přišel jako volný hráč z klubu NK Bravo do Karviné. Slezanům pomohl vykopat postup do nejvyšší soutěže a rychle se stal nepostradatelnou oporou mužstva. V podzimní části aktuální sezony dal v 19 zápasech sedm branek a na další dvě nahrál. Třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. V Plzni se okamžitě zařadil do základní sestavy a očekávají tam od něj velké věci. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Rafiu Durosinmi V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů byl také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec loni v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. Aktuálně dvaadvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazoval, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než si na konci předloňského října vážně poranil koleno a musel na operaci, zasáhl v dresu Plzně do 26 ligových zápasů, nastřílel deset branek a k nim zaznamenal pět asistencí. I přesto, že více než rok nehrál, jeho současnou hodnotu vyčísluje portál Transfermarkt na čtyři miliony eur. Na hřiště se vrátil před pár týdny ve velkém stylu – v osmi ligových zápasech dal čtyři branky a na jednu nahrával, ve čtyřech utkáních Evropské ligy se blýskl dvěma góly a dvěma asistencemi. Foto: Profimedia.cz