3 přestupy gólmana Tomáše Vaclíka, za které se platilo. Dohromady stál přes 200 milionů korun

FC Basilej – FC Sevilla (cca 155 milionů korun)

Už v roce 2017 se spekulovalo o jeho přesunu do Benfiky Lisabon, ale nevyšlo to. Tomáše Vaclíka lákala Premier League, nakonec ale přestoupil do Španělska a stal se posilou Sevilly. Pravidelný účastník evropských pohárů zaplatil za českého gólmana zhruba 155 milionů korun, některé zdroje uváděly dokonce 180 milionů. Vaclík se okamžitě stal novou jedničkou ambiciózního týmu a se Sevillou získal i titul v Evropské lize. Jenže postupem času stále víc vysedával mezi náhradníky, a tak v létě 2021, po vypršení smlouvy, zamířil zadarmo do řeckého Olympiakosu. Zbožím v placeném přestupu už pak nikdy nebyl.

Foto: Profimedia.cz