3 přestupové pecky, které by už brzy mohly vybuchnout na extraligové scéně

Extraligová sezona je v plném proudu, kluby bojují o postup do play-off, v zákulisí už se ale řeší i přestupy a podoby kádrů pro příští ročník. Spekuluje se přitom o třech hodně zajímavých transferech. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Není žádným tajemstvím, že se nahlas řeší budoucnost Dominika Frodla. Jednomu z nejlepších gólmanů extraligy po sezoně končí smlouva v Plzni a ve hře je jeho odchod do zahraničí. Možná však ještě rok zůstane v extralize a do ciziny se vydá až později. Na tuto variantu jsou údajně připraveni v Pardubicích, kde o příchod čtyřiadvacetiletého brankáře hodně stojí.

Milan Gulaš (Plzeň → České Budějovice)

Tak toto by byla pecka. Účastník dosud posledního světového šampionátu válí v Plzni, kde je i letos nesmírně produktivní. Pětatřicetiletý Milan Gulaš se opět drží mezi nejproduktivnějšími hráči extraligy a znovu patří k nejlepším hráčům soutěže.

Magnet na úspěchy. 5 titulů, které už ve své kariéře získal Martin Nečas

Gulaš od svého návratu ze zahraničí už čtvrtým rokem válí na západě Čech, portál iSport.cz ale nyní píše o jeho možném návratu do Českých Budějovic, ve kterých se narodil. "Samozřejmě bychom stáli o to, aby hráč jeho formátu, který je navíc místní, hrál v našem klubu. Neumím ale říct, nakolik je to aktuálně reálné,“ uvedl pro iSport.cz generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Foto: Profimedia.cz