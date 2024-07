3 nejlépe placení čeští hokejisté v NHL. Kdo si v nadcházející sezoně vydělá nejvíc peněz?

Pokračování 2 / 4

3. Filip Hronek (Vancouver Canucks) – 9,5 milionu dolarů

Když se mluví o největších současných českých defenzivních talentech, většinou se skloňuje jméno Filipa Hronka. Odchovanec královéhradeckého hokeje byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Detroitem, následně odešel do zámoří, kde nejdříve působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit, kde předváděl vynikající výkony a následně zamířil do farmářského mužstva Grand Rapids Griffins v soutěži AHL.

Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2018/19, v níž naskočil do 46 zápasů a nasbíral 23 bodů (5+18). Pak zazářil na mistrovství světa, kde se stal nejproduktivnějším zadákem, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se do All-Star týmu. Následně už byl pevnou součástí kádru Red Wings. Loni na jaře byl vyměněn do Vancouveru, trápily ho však zdravotní problémy a moc toho nenahrál. Do ročníku 2023/24 ovšem naskočil ve velkém stylu a pro Canucks byl naprosto nepostradatelným hráčem, což v kanadském klubu dokázali ocenit tím, že mu nabídli k podpisu osmiletý kontrakt, který mu v nadcházející sezoně zajistí příjem ve výši skoro deseti milionů dolarů.

Foto: Profimedia.cz