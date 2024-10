3 nejlépe placení čeští gólmani v aktuální sezoně NHL. Kolik si vydělají?

Pokračování 2 / 4

3. Karel Vejmelka (Utah Hockey Club) – 2,775 milionu dolarů

Brankář Karel Vejmelka je jedním ze sedmi českých hráčů z draftu v roce 2015, který se probojoval do NHL. Rodák a odchovanec Třebíče musel během výběru talentů před devíti lety čekat až do pátého kola, kdy po něm sáhl Nashville, Predators ho ale nikdy do týmu nepovolali. Vejmelka totiž po draftu neodešel do zámoří, ale působil v extralize v Brně, s nímž se stal dvakrát mistrem soutěže.

Za Atlantik se vydal až před sezonou 2021/22 a upsal se na rok Arizoně. V jednom z nejhorších týmů NHL si nevedl špatně, takže si vysloužil prodloužení kontraktu o další tři roky. Poslední z nich ale stráví už v Utahu, kam se klub z Arizony přestěhoval. Dosud v NHL odchytal 140 utkání, ve kterých zaznamenal úspěšnost zákroků 89,8 procent.

Foto: Profimedia.cz