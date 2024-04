3 nejdražší hvězdy Severní Makedonie. Tihle hoši obstarají poslední test české reprezentace před startem Eura

Severní Makedonie sice figuruje až v sedmé desítce aktuálního žebříčku FIFA, mnozí hráči tamní reprezentace ale hrají v kvalitních soutěžích a mají poměrně vysokou tržní hodnotu. V následujících kapitolách najdete trojici nejdražších borců z této země, kteří by se měli postarat o závěrečnou prověrku českého celku před odjezdem do Německa.

V úterý 18. června začne pro český celek v Lipsku fotbalové mistrovství Evropy utkáním proti Ronaldovi a spol. Posledním testem před tímto klíčovým duelem bude střetnutí se Severní Makedonií, které se uskuteční v Hradci Králové. I když se balkánský celek neprobojoval ze silné skupiny s Itálií, Anglií a Ukrajinou na závěrečný turnaj do Německa, rozhodně nejde o žádné „nazdárky“.

3. Stole Dimitrievski (Ray Vallecano) – 4 miliony eur

Aktuálně třicetiletý brankář Stole Dimitrievski je už pět roků oporou mezi tyčemi španělského klubu Rayo Vallecano. S týmem zažil sestup do druhé ligy, ale v roce 2021 také návrat mezi elitu do La Ligy, kde se mužstvo od té doby i díky jeho výborným výkonům drží dodnes. A vypadá to, že nebude chybět ani v nadcházejícím ročníku elitní soutěže.

Dimitrievski přišel do současného působiště v létě 2018 a půl roce se jeho hostování změnilo v přestup za 900 tisíc eur. Dnes je jeho tržní hodnota více ne čtyřnásobná. V aktuálním ročníku odchytal všechny ligové zápasy a dvanáctkrát udržel čisté konto. V klubu má podepsanou smlouvu do konce června.

