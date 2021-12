3 mladíci, kteří nebyli v draftech mezi elitní dvacítkou, ještě nenakoukli do NHL, ale jednou v ní mohou zářit

Pojďme se blíže podívat na tři mladíky, kteří ještě nenakoukli do NHL, ale podle hokejových odborníků a skautů by mohli za pár let zářit v této soutěži podobně jasně, jako to dnes dělají Sidney Crosby, Patrick Kane či David Pastrňák. Zaměřili jsme se pouze na borce, kteří nefigurovali v draftech NHL mezi první dvacítkou. Najdete je v následujících kapitolách.

3. Jamieson Rees (Kanada) Pořadí v draftu: 44. v celkovém pořadí v roce 2019 (Carolina Hurricanes)

Současný klub: Chicago Wolves (AHL)

Bilance v aktuální sezoně: 10 utkání – 4 body (1+3) Před dvěma lety šel kanadský centr Jamieson Rees v draftu NHL na řadu ve druhém kole, když po něm sáhla Carolina. Hurricanes mu dosud nedali šanci v NHL, ale s talentovaným mladíkem klub podepsal smlouvu do roku 2024 a nechává ho zatím vyzrávat ve farmářském celku Chicago Wolves v soutěži AHL. Rees je skvělý týmový hráč a tvrdý pracant, je to schopný tvůrce hry, který to náramně umí s pukem na hokejce. Výborný bruslař s vysokou hokejovou inteligencí Naneštěstí jeho rozvoj zastavilo vážné zranění a dvacetiletý hráč se musel před pár týdny podrobit operaci menisku pravého kolena. Je otázkou, zda se stihne ještě v aktuálním ročníku dostat do formy, která by mu zajistila premiérovou pozvánku do NHL. Foto: Profimedia.cz

2. Jonatan Berggren (Švédsko) Pořadí v draftu: 33. v celkovém pořadí v roce 2018 (Detroit Red Wings)

Současný klub: Grand Rapid Griffins (AHL)

Bilance v aktuální sezoně: 19 utkání – 15 bodů (7+8) Švédský útočník Jonatan Berggren má nyní 21 let a až do konce minulé sezony působil ve své domovině v dresu celku Skelleftea a patřil k největším mladým hvězdám tamní nejvyšší soutěže. Nesmírně šikovný a rychlý hráč má ve sbírce úspěchů bronzové medaile z mistrovství světa hráčů do 18 let i ze šampionátu dvacítek. V létě se odhodlal k významnému kroku a zamířil do Ameriky, kde nyní působí ve farmářském celku Detroitu v soutěži AHL. Na to, že se v zámoří teprve rozkoukává, si vede velmi dobře a ještě v aktuálním ročníku by se mohl dočkat premiérové pozvánky do NHL. Foto: Profimedia.cz