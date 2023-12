3 mladí Švédové, kteří šli v letošním draftu NHL nejdříve na řadu. Jak si dnes vedou?

Pokračování 2 / 4

Axel Sandin Pellikka – 17. v celkovém pořadí (Detroit Red Wings)

Mezi nejvýše postavenými obránci letošního draftu byl očekávání skautů a expertů Švéd Axel Sandin Pellikka. Někteří ho dokonce pasovali do elitní desítky, nakonec se však objevil až v té druhé.

Odchovanec a hráč klubu Skelleftea kroutí druhou sezonu v nejvyšší švédské lize, v níž v minulém ročníku odehrál 22 utkání a zaznamenal dva góly a tři nahrávky. Dalších 31 střetnutí si připsal do statistik v juniorské soutěži. Jeho 36 bodů (16+20) pomohlo mužstvu ke stříbrným medailím, byl vyhlášen nejlepším zadákem ligy a zároveň měl na kontě nejvíc gólů mezi obránci. Na mistrovství světa hráčů do 18 let se blýskl 11 body (2+9) v sedmi zápasech, podílel se na zisku stříbra a stal se nejlepším bekem turnaje. Na přelomu roku byl navzdory věku (bylo mu teprve 17 let) členem švédské reprezentace na světovém šampionátu dvacítek.

V současné sezoně nadále působí v mateřském klubu a hraje v nejvyšší soutěži dospělých. Po 25 odehraných zápasech má ve statistikách 13 bodů za devět branek a čtyři asistence. Nyní by měl být jednou z velkých hvězd na mistrovství světa juniorů.

Foto: Profimedia.cz