3 hvězdy ze stříbrné fotbalové dvacítky z roku 2007, které si řádně „podělaly“ kariéru

Fenin slávu nezvládal a nedokázal se vypořádat ani s poklesem formy. Postupně se vytrácel ze sestavy, až se v roce 2011 přestěhoval do Chotěbuzi. To už měl za sebou i horkou noc, během které si při grilování podpálil byt.

Největším průšvihářem ze stříbrné dvacítky je bezesporu Martin Fenin. V roce 2008 přestoupil za 120 milionů korun do Frankfurtu a po prvním zápase, ve kterém nastřílel hattrick, měl parádně našlápnuto k zářivé kariéře. Možná i kvůli tomu o pár let později přišel krutý pád.

Marek Střeštík

Bývalá brněnská hvězda neprovedla nic hrozného, neporušila morálku ani se nedostala do žádných otevřených sporů s trenéry či spoluhráči. Přesto si Marek Střeštík promarnil talent sám. Jeho problém vězel v hlavě.

Po skvělém šampionátu zažil ještě lepší sezonu v Brně a stal se jedním z nejsledovanějších fotbalistů české ligy. O rok později ho na hostování s opcí zlákala Sparta, na Letné se ale rychlonohý fotbalista neprosadil.

Hřebíkovy děti. Jak si vedou fotbalisté ze stříbrné devatenáctky?

Své pověsti nedostál ani po návratu do Brna. Střeštíkovi trenéři si stěžovali, že se nadějnému záložníkovi prostě nechce. Nálady střídal jako na běžícím páse a od toho se pak odvíjely i výkony na hřišti. Jako by spoléhal jen na to, že mu místo v sestavě zaručí jméno. Ale to se nestalo a tak se někdejší talent ztratil v maďarském Győru, odkud se přes MTK Budapešť a další tři kluby dostal do Prostějova. Nyní je hráčem Tatranu Bohunice, který hraje Krajský přebor.

