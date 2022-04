3 hvězdy, které chce mít v týmu trenér Antonio Conte, pokud převezme Paris Saint-Germain

Pokud se trenér Antonio Conte stane novým lodivodem PSG, požaduje plnou kontrolu nad všemi přestupy. A tři posily, které chce v týmu mít, má už vyhlédnuté. Najdete je v následujících kapitolách.

Paul Pogba (Manchester United) V létě roku 2016 se stal Paul Pogba nejdražším hráčem fotbalové historie a mnozí od něho očekávali v novém působišti zázraky. To se ale nestalo a na hlavu francouzského reprezentanta se čas od času snáší kritika, což však nic nemění na faktu, že je to špičkový fotbalista. Budou si balit kufry? 5 hráčů, kteří by v létě mohli opustit Manchester United Během 154 ligových zápasů dokázal nastřílet v dresu Manchesteru United 29 branek a připravil pro své spoluhráče řadu gólových šancí. Přesto jeho účinkování na Old Trafford budí vzhledem k astronomické přestupové ceně rozpaky a už nějaký čas se spekuluje o jeho odchodu z klubu. Pokud z Manchesteru odejde, pak to bude zcela zdarma, protože platná smlouva mu vyprší na konci června a on se stane volným hráčem. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 55 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Marcus Rashford (Manchester United) Marcus Rashford vlétl na scénu v Premier League v průběhu sezony 2015/16 a okamžitě na sebe upoutal velkou pozornost. Necelé čtyři měsíce poté, co debutoval v dresu Manchesteru United, už dostal první šanci v seniorské reprezentaci Albionu a zahrál si také na Euru ve Francii. Stal se tehdy ve věku 18 let a 228 dní nejmladším hráčem, který reprezentoval Anglii na evropském šampionátu. Jsou skvělí a pekelně drazí. 10 útočníků z anglické Premier League, kteří mají nejvyšší tržní cenu Na Old Trafford byl v minulé sezoně Rashford nepostradatelný, v aktuálním ročníku už to ale tak úplně ono. Naskočil do 24 zápasů v Premier League, ale jen v polovině z nich byl v základní sestavě. Zaznamenal v nich čtyři góly a dvě asistence. V případě přestupu do PSG by francouzský klub musel sáhnout pořádně hluboko do kasy – portál TransferMark uvádí, že má hodnotu 70 milionů eur. Foto: Profimedia.cz