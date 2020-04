3 hráči, za které Sparta zaplatila více než 100 milionů korun. Teď odejdou zadarmo

Devětadvacetiletý záložník z Gabonu je jednou z hlavních hvězd ligy, přesto ze Sparty odejde zadarmo. Letenští jej mohli v zimě prodat, to se ale nestalo a Guélor Kanga zůstal v Praze. Jenže novou smlouvu autor letošních desíti branek nepodepíše a zmizí v zahraničí. Kanga, který do Sparty přišel na začátku února roku 2018 z Bělehradu za 25 milionů korun, nebude mít o nabídky nouze.

Georges Mandjeck – 34 milionů korun

Kamerunský reprezentant byl jednou z prvních posil, které do Sparty přivedl trenér Andrea Stramaccioni. Jednatřicetiletý Georges Mandjeck, který přišel za 34 milionů korun z Met, ale na podzim odehrál jen deset zápasů a vrátil se na hostování do Francie. Působil taky v Izraeli a až v aktuálním ročníku dostal zase šanci na Letné. V letošní sezoně přidal 13 startů a vrátil se i do základní sestavy, ovšem jestli ve Spartě defenzivní záložník či stoper zůstane, to je otázkou.

Foto: Profimedia.cz