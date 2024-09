3 hráči, na kterých Plzeň v minulých měsících vydělala téměř 300 milionů korun. A kolik stojí Šulc?

Byl to obchod zimy. Jindřich Staněk, jenž byl na EURU českou brankářskou jedničkou, opustil plzeňskou kabinu a zamířil do Slavie. Viktorka si jej cenila na částku okolo 50 milionů korun, cenovka ale nakonec byla nižší – na západ Čech totiž coby součást obchodu zamířili Matěj Valenta a Lukáš Červ. Sešívaní tak měli za Staňka doplatit necelých 25 milionů korun.

Tomáš Chorý – Slavia, cca 100 milionů korun

V zimě Slavia přetáhla z Plzně Staňka a v létě lovila ve Viktorce znovu. To, co se původně zdálo jako naprostá utopie, se nakonec uskutečnilo a do Edenu přišel reprezentační forvard Tomáš Chorý. Přestože mu je už 29 let, Slavia za něj zaplatila sto milionů korun a udělala z něj jednoho z nejdražších hráčů v ligové historii.

Foto: Profimedia.cz