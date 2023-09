3 hráči, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy kopali aspoň dvě penalty. Jen jeden byl stoprocentně úspěšný

Pokračování 2 / 4

3. Ľubomír Tupta (Slovan Liberec) – 2 penalty

V 25 letech je fotbalový životopis slovenského útočníka Ľubomíra Tupty pěkně bohatý. Odchovanec Prešova se ještě jako teenager vypravil do Itálie, kde byl pět let hráčem Verony. Hellas ho však pravidelně expedoval na hostování – zahráli si v Ascoli, v Sionu a v sezoně 2021/22 byl zapůjčen do Liberce, kde na sebe upozornil velmi povedenými výkony. Loni v září se upsal jako volný hráč dalšímu italskému klubu, ale Pescara ho po podzimní části sezony poslala hostovat opět do Liberce. Na severu Čech během jarní části ligového ročníku zářil a v 17 zápasech se blýskl šesti brankami. Na začátku prázdnin podepsal se Slovanem smlouvu.

V aktuální sezoně odehrál všech osm zápasů a na konto si připsal jeden gól a sistenci. Branku vstřelil z penalty v zatím posledním kole na hřišti Jablonce gólmanu Janu Hanusovi a zasloužil se tak o remízu 1:1. Mezi střelce se ale mohl zapsat už ve třetím kole v domácím utkání s Bohemians. Tehdy však v 59. minutě jeho pokus chytil brankář Michal Reichl. Byl to důležitý moment, protože Klokani v nastaveném čase zásluhou Matyáše Kozáka skórovali a odvezli si z Liberce tři body.

Foto: Profimedia.cz