3 góly v prodloužení v play-off NHL během jedné sezony. Dokázalo to jen těchto 5 hráčů, nově i Draisaitl

Úvodní duel série, která kopíruje loňské finále, naznačil, že také letos by se klidně mohlo hrát na sedm utkání, a všechna by mohla být pekelně vyrovnaná. Hned to první rozhodl Leon Draisaitl v 80. minutě, tedy na konci prvního prodloužení. Byla to jeho třetí branka v nastaveném čase v této sezoně play-off, čímž vyrovnal historický rekord soutěže. Stejný počet vítězných branek z prodloužení, tedy tři, zaznamenali v minulosti jen čtyři jiní hráči. Všech pět borců, kteří to dokázali, najdete i podrobnostmi jejich výkonů v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 2025: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:3 pp (čtvrtý zápas 1. kola play-off)

Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 4:5 pp (druhý zápas 2. kola play-off)

Edmonton Oilers – Florida Panthers 4:3 pp (první zápas finálové série) Leon Draisaitl je společně s Timem Stützlem nejvýše draftovaným německým hokejistou v historii NHL. V roce 2014 si ho vybral jako třetího v celkovém pořadí Edmonton. Syn bývalého trenéra extraligových Pardubic či Hradce Králové a někdejšího skvělého hokejisty Petera Draisaitla je komplexním hráčem, který si poprvé zahrál v NHL už v sezoně 2014/15, kdy naskočil do 37 zápasů a zaznamenal devět bodů (2+7). V dalším ročníku pak ukázal, že je opravdu výjimečným talentem. Draisaitl má vynikající útočné instinkty, je výborným bruslařem, je silný na puku a nesmírně kreativní. Umí číst hru a předvídá, co se na ledě stane, takže dokáže být ve správný okamžik na správném místě. V aktuální sezoně už pošesté v kariéře pokořil v základní části stobodovou hranici a počtvrté nastřílel aspoň 50 branek. Loni v létě podepsal v kanadském klubu nový osmiletý kontrakt, který mu zajišťuje až do roku 2033 průměrnou roční mzdu ve výši osmi a půl milionu dolarů. Pro Oilers jsou to skvěle vynaložené peníze. Opory, tahouni, Dostál a Pastrňák. Nejlepší hráči všech týmů z NHL v ročníku 2024/25 V letošním play-off už třikrát skóroval v prodloužení a zajistil důležité výhry. Především jeho první gól v nastaveném čase možná rozhodl o tom, že Oilers po nepovedeném vstupu do úvodní série s Los Angeles zapnuli a dokráčeli až do finále. Na úvod play-off totiž kanadský celek schytal dvě porážky od Los Angeles a nevypadalo to s ním nijak slavně. Ve třetím duelu ale Draisaitl zaznamenal dva body a pomohl k výhře 7:4, a v dalším utkání, které dospělo za stavu 3:3 do prodloužení, rozhodl vítěznou trefou o tom, že kalifornský tým nezískal v sérii mečbol, ale bylo srovnáno na 2:2. Další dva zápasy pak Oilers vyhráli a postoupili do druhého kola. V něm narazili na Vegas Golden Knights. První duel vyhráli Oilers 4:2, v dalším se prodlužovalo a opět zaúřadoval Draisaitl. Sérii vyhrál kanadský klub 4:1. Zatím poslední, třetí, gól v nastaveném čase dal německý forvard v úvodním střetnutí finálové série až na úplném konci prvního prodloužení. Byla to jeho druhá trefa v utkání – tou první otevřel skóre už ve druhé minutě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 2023: Matthew Tkachuk (Florida Panthers) Boston Bruins – Florida Panthers 3:4 pp (pátý zápas 1. kola play-off)

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 2:3 pp (první zápas semifinále play-off)

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 1:2 pp (druhý zápas semifinále play-off) Syn americké hokejové legendy Keitha Tkachuka dostal okamžitě po draftu v roce 2016 šanci v prvním týmu Flames a vedl si nad očekávání dobře. Jeho obrovský talent se však naplno rozzářil až po přesunu na Floridu. Od prvních zápasů v novém působišti ukazoval, jak skvělý obchod to byl. Tkachuk s Panthers podepsal osmiletou smlouvu a v premiérové sezoně na nové adrese dovedl mužstvo do finále Stanley Cupu, kde však podlehlo Rytířům z Las Vegas. 5 nejlepších hokejistů narozených v roce 1997, kteří se objevili v NHL. Čechy mezi nimi nehledejte Na této cestě zaznamenal tři góly v prodloužení. Tím prvním rozhodl klíčové páté střetnutí na ledě Bostonu. Bruins vedli v sérii úvodního play-off už 3:1 na zápasy a byli blizoučko k postupu, jenže Tkachuk v nastaveném čase rozmetal naděje massachusettského klub na ukončení série a nasměroval Panthers k famóznímu obratu. Další dva zápasy vyhrála Florida a šla do druhého kola. Dva přesné zásahy, které znamenaly vítězné góly v nastaveném čase, si Tkachuk schoval na úvodní duely Východní konference s Carolinou. Hned v prvním utkání na ledě Hurricanes vystřelil výhru 3:2 ve čtvrtém prodloužení, o dva dny na stejném místě ukončil zápas už ve druhé minutě prodloužení trefou na 2:1. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 2017: Corey Perry (Anaheim Ducks) Calgary Flames – Anaheim Ducks 4:5 pp (třetí zápas 1. kola play-off)

Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 4:3 pp (pátý zápas 2. kola play-off)

Nashville Predators – Anaheim Ducks 2:3 pp (čtvrtý zápas semifinálové série) Jedním z ostře sledovaných hráčů v bojích o Stanley Cup je kanadský útočník Corey Perry. Čtyřicetiletý veterán nastupuje v šestém finálovém klání, ale z předchozích čtyř vždycky odcházel jako poražený. Když vyhrál kanadský v roce 2007 s Anaheimem Stanley Cup, bylo mu 22 let a byl na začátku kariéry. Od té doby si zahrál ještě ve čtyřech dalších sériích o hokejový grál, ale pokaždé neúspěšně. Jako poražený odjížděl z ledu v roce 2020 coby hráč Dallasu, který ztroskotal na Tampě Bay. O rok později truchlil s Montrealem opět po porážce s Tampou Bay. V další sezoně byl hráčem Lightning, ale karta se obrátila a floridský klub s Perrym v sestavě podlehl Coloradu. Naposled musel před rokem sklonit hlavu jako hráč Edmontonu po sedmizápasové bitvě s Floridou. Letos bojuje ve stejném týmu proti stejnému soupeři. Velmi povedené play-off z individuálního ohledu odehrál v roce 2017, kdy byl ještě hráčem Anaheimu. Kačeři tehdy došli až do semifinále, v němž prohráli 2:4 s pozdějším poraženým finalistou Nashvillem. Perry ve vyřazovacích bojích odehrál 17 utkání, ve kterých posbíral 11 bodů za čtyři góly a sedm asistencí. Tři branky vsítil v prodloužení a byly tedy vítězné. VIDEO: Záludní bastardi. Toto je 16 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL První dal v úvodní sérii s Calgagy, kterou Ducks snadno zvládli výsledkem 4:0 na zápasy. V dalším kole se mu povedl stejný kousek proti Edmontonu a byl to nesmírně důležitý gól. Anaheim prohrával 0:2 na zápasy, ve třetím duelu však tým zabral a snížil na 1:2. Čtvrté střetnutí mohlo nasměrovat Oilers k mečbolu, ale duel rozhodl ve druhém prodloužení Perry. Nakonec kalifornský celek postoupil do finále Západní konference po sedmizápasové bitvě. Poslední vítězný gól v prodloužení v tomto play-off zaznamenal proti Nashvillu. Jeho trefa v tu chvíli zajistila srovnání série na 2:2. Další dva souboje ale vyzněly pro Predators a Anaheim se do finále neprotlačil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 1951: Maurice Richard (Montreal Canadiens) Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 2:3 pp (první zápas semifinálové série)

Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 0:1 pp (druhý zápas semifinálové série)

Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 2:3 pp (druhý zápas finálové série) Jestliže existoval hráč, který jednou provždy změnil hokej, byl to Maurice Richard. Z kanadského útočníka, který celou kariéru strávil v Montrealu, se stala ikona tohoto sportu a v rodné zemi ho považují za jednu z největších sportovních legend všech dob. Dobový tisk o něm psal v superlativech. Ne náhodou dostal přezdívku „Raketa“. Pomohl Montrealu vyhrát osm Stanley Cupů. Přestože v 50. a 60. letech minulého století bylo snadnější tuto trofej získat než v dnešní době, je to obdivuhodný výkon. 13 kanonýrů, kteří se stali aspoň třikrát králi střelců v základní části NHL. Všem vládne ruský car Ovečkin Richard se stal vůbec prvním hokejistou, který v základní části sezony NHL překonal magickou hranici padesáti nastřílených branek v padesáti zápasech. Dalších 36 let to nedokázal nikdo zopakovat. Dodnes se to kromě něho povedlo jen několika málo hokejistům. Přitom to nebyl ryzí střelec jako třeba Bossy nebo Hull, ale kreativní hokejista, který sbíral i hodně asistencí. V roce 1951 se stal nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů, do nichž vstoupil fantasticky. V prvním střetnutí proti Detroitu vystřelil vítězství ve čtvrtém prodloužení a v tom dalším se mu povedl stejný kousek jen o jednu nastavenou dvacetiminutovku dříve, čímž nasměroval Montreal do finále. V něm však vyhrálo 4:1 na zápasy Toronto. Série vešla do historie tím, že všechny duely se rozhodovaly až v prodloužení. Ten jediný (druhý v pořadí), který Canadiens urvali pro sebe, ukončil přesnou trefou Richard. Výjimečné hvězdy. 10 hokejistů, kteří dokázali v NHL získat Calder Trophy i Hart Trophy O jeho výjimečnosti a velikosti svědčí fakt, že do Hokejové síně slávy byl uveden bezprostředně poté, co ukončil kariéru. V jeho případě bylo zrušeno povinné tři roky dlouhé čekací období na tuto poctu. Zemřel v květnu roku 2000 a do montrealského chrámu, kde leželo jeho tělo, se s ním přišlo rozloučit přes sto tisíc lidí. Pohřeb na státní útraty vysílala kanadská televize přímým přenosem po celé zemi. Na náhrobku má napsáno své životní kredo: „Nikdy se nevzdávej.“ Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1939: Mel Hill (Boston Bruins) New York Rangers – Boston Bruins 1:2 pp (první zápas semifinálové série)

Boston Bruins – New York Rangers 3:2 pp (druhý zápas semifinálové série)

Boston Bruins – New York Rangers 2:1 pp (sedmý zápas semifinálové série) Od chvíle, co první hokejista ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup v jedné sezoně nastřílel tři vítězné góly, už uplynulo skoro 90 let. Tím komu se to tenkrát povedlo, byl kanadský útočník Mel Hill, který oblékal dres Bostonu. S Bruins vyhrál dvakrát nejcennější trofej a premiérově se mu to povedlo v roce 1939. V semifinále tehdy americký tým po urputné sedmizápasové bitvě pokořil New York Rangers a Hill potvrdil v úvodních dvou duelech vítězství svého týmu brankami v nastaveném čase. Tu nejdůležitější si ale schoval pro poslední střetnutí a ve třetím prodloužení rozhodl o postupu svého celku do finále, v němž pak Boston přehrál 4:1 Toronto Maple Leafs. Hill ve 12 zápasech play-off tenkrát posbíral devět bodů za šest branek a tři asistence a získal přezdívku Mel „Sudden Death“ (Náhlá smrt). Podruhé se ze Stanley Cupu napil o dva roky později a potřetí už jako hráč Toronta v roce 1945.