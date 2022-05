3 gólmani starší 40 let, kteří dosud chytali ve finále evropských pohárů. Všichni odešli ze hřiště jako poražení

Středeční noc patřila oslavám fanoušků Eintrachtu Frankfurt. Německý celek vyhrál díky úspěšnému penaltovému rozstřelu po 42 letech Evropskou ligu (předtím to byl v roce 1980 Pohár UEFA). Mezi smutnícími hráči na straně poražených byl také brankář Allan McGregor, který se stal teprve třetím gólmanem v historii kontinentálních soutěží, který odchytal finále ve věku nad 40 let. V následujících kapitolách najdete všechny tři borce včetně podrobností, jak rozhodující utkání o cennou trofej zvládli.

Ve finále této soutěže si zahrál už v roce 2008, taktéž jako hráč Rangers, ale tehdy na stadionu Manchesteru City podlehl jeho celek Zenitu Petrohrad 0:2. O 14 let později měl nakročeno s týmem k úspěchu, protože mužstvo vedlo na začátku druhého poločasu 1:0. Neuplynula ale ani čtvrthodina a Frankfurt srovnal na 1:1. Tento stav vydržel nejen do konce řádné hrací doby, ale také po prodloužení, takže o vítězi rozhodovaly penalty. V loterii pokutových kopů byli nakonec šťastnější hráči Eintrachtu, kteří zvítězili 5:4, díky jediné chycené penaltě, kterou čapnul Aaronu Ramseymu německý gólman Kevin Trapp.

2. Edwin van der Sar (Manchester United) – finále Ligy mistrů 2010/11 (40 let, 6 měsíců, 29 dní)

Od chvíle, kdy Manchester United opustil legendární Dán Peter Schmeichel, se v týmu vystřídalo jedenáct gólmanů. V roce 2005 však přišel za dva miliony liber z Fulhamu Nizozemec Edwin van der Sar a rezervoval si místo mezi tyčemi jen pro sebe. Po šesti sezonách na Old Trafford se v roce 2011 loučil holandský brankář jako čtyřicátník a klubová legenda. S Rudými ďábly vyhrál čtyřikrát anglický titul a jednou Ligu mistrů. To se mu podařilo dvakrát v kariéře – poprvé to dokázal v dresu Ajaxu Amsterdam.

Mohl však mít ještě o jeden triumf v milionářské soutěži víc, ale ve finále v roce 2011, po něm se rozloučil s kariérou, nestačili United v londýnském Wembley na Barcelonu, s níž prohráli 1:3. Skóre otevřel ve 27. minutě pravačkou Pedro po nahrávce Xaviho. O pár minut později srovnal Wayne Rooney, ale ve druhé půli rozhodli i vítězství katalánského klubu Lionel Messi a David Villa.

Železní dědkové. Toto je 12 nejlepších čtyřicátníků ve fotbalové historii

Navzdory porážce v jeho posledním finále však v Holandsku málokdo pochybuje o tom, že je Van der Sar historicky nejlepším brankářem země. Dodnes drží rekord v počtu reprezentačních zápasů bez inkasované branky. Ze 130 utkání, do nichž nastoupil, to zvládl v 71 případech. V letech 2008 až 2009 překonal rekord Petra Čecha v počtu minut bez obdržené branky v ligových zápasech. Jeho bezgólová šňůra trvala 1311 minut a dosud ji nikdo v Premier League nepřekonal.

Foto: Profimedia.cz