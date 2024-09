3 fotbalisté, kteří v úvodních 8 kolech nasbírali v Chance lize nejvíc bodů. Nikdo ze Sparty ani ze Slavie

Česká nejvyšší fotbalová soutěž má za sebou osm odehraných kol. Během nich už se výrazně zviditelnili hráči, kteří sbírají s nesnesitelnou lehkostí do statistických kolonek body za vstřelené branky a nahrávky na ně.



Část 1 / 4



Fotbaloví statistikové a fanoušci už dávno nesledují jen počty vstřelených gólů. Stejně jako v hokeji jsou velmi důležité i asistence a následný součet obou těchto faktorů. I Chance liga má svou tabulku produktivity. Kdo jí vládne? Jména tří hráčů, kteří během úvodních osmi kol posbírali nejvíc bodů, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 4 3. Pavel Šulc (Viktoria Plzeň) – 6 bodů (5+1) Pavel Šulc se stal kometou minulého ročníku nejvyšší české soutěže. Třiadvacetiletý borec v předchozích letech putoval z hostování na hostování – zahrál si v Jihlavě, v Opavě, v Českých Budějovicích a v sezoně 2022/23 na sebe výrazně upozornil v Jablonci. Trenér Koubek dal talentovanému mladíkovi po návratu ze severu Čech důvěru v prvním týmu Viktorie, a on se mu odvděčil 18 góly a šesti asistencemi v 31 zápasech minulé sezony. Osmkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Jeho výkony nenechaly chladným ani stavitele národního týmu Ivana Haška, který jej nominoval do týmu, který odcestoval na mistrovství Evropy do Německa. Reprezentace bez legionářů. Takto by mohl vypadat národní tým složený pouze z hráčů z české ligy V Plzni má podepsanou smlouvu do roku 2026 a na západě Čech si mohou spokojeně mnout ruce, protože dokonale navazuje na výkony z předchozího ročníku. Během osmi úvodních kol nastřílel pět branek, k nim přidal jednu nahrávku a dvakrát se stal nejlepším hráčem střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 4 2. Vasil Kušej (Mladá Boleslav) – 7 bodů (3+4) Mladá Boleslav byla štikou minulého ligového ročníku a zásluhu na tom měl také útočník Vasil Kušej. Do klubu přišel loni v zimě z Prostějova a vypadá to, že jeho přestup byl trefou do černého. Kdo má nejdražší kádr v české lize? Nejvyšší hodnotu má Slavia. A jak je to s dalšími kluby? Ještě na jaře předminulé sezony nastřílel v 16 zápasech čtyři góly, v dalším ročníku měl na kontě šest přesných tref po odehrání 33 utkání - a k tomu ještě devět asistencí. Od přestupu z Moravy se jeho tržní cena zvedla na trojnásobek a může ještě hodně vyrůst. Není tedy divu, že si mladoboleslavští jeho služby pojistili prodloužením smlouvy do roku 2026. Začátek aktuálního ročníku ho zastihl ve skvělé formě – během osmi utkání nasázel soupeřům tři branky a na další čtyři přihrával. Třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 4 1. Jan Kliment (Sigma Olomouc) – 9 bodů (9+0) V roce 2015 dal Jan Kliment na domácím evropském šampionátu jednadvacítek tři góly Srbsku, což mu stačilo k tomu, aby se stal nejlepším střelcem turnaje. Zároveň si otevřel dveře do zahraničí a z Jihlavy zamířil do Stuttgartu. Příliš se tam ale neprosadil, a tak ho německý klub vyexpedoval do Brøndby. V Kodani se mu poměrně dařilo. V 39 ligových zápasech nastřílel sedm branek a k nim přidal pět asistencí, dokonce s klubem vybojoval truimf v dánském Poháru, ale v dubnu roku 2018 si vážně poranil vazy v levém koleně a málem tím skončila jeho kariéra. Následovala patnáctiměsíční rekonvalescence, po níž se nakrátko vrátil do Stuttgartu, ale od ledna roku 2020 byl zpět v české lize v dresu Slovácka. Ligový kanonýr z Olomouce. Podívejte se, kterými kluby prošel Jan Kliment Minulé dvě sezony byl hráčem Viktorie Plzeň, kam v létě 2022 přišel jako volný hráč z polské Wisly Krakov. I na západě Čech ale laboroval se zdravotními problémy a místo v sestavě neměl jisté. V létě zamířil jako volný hráč do Olomouce a na Hané jako by zázračně ožil. V úvodních osmi kolech byl k nezastavení a na konto připsal devět zářezů za branky. I díky jeho trefám je Sigma na pátém místě tabulky. Jen on sám vyprodukoval 70 % všech ligových gólů mužstva v tomto ročníku. Foto: Profimedia.cz