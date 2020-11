Nevyšlo to. 5 excelentních českých kanonýrů, kteří se nedokázali prosadit v NHL

V evropských týmech patřili mezi obávané střelce. Ve svých mužstvech k tahounům. V NHL ale jejich jména do dějin nikdy nevejdou. Řeč je o pěti skvělých českých kanonýrech, kteří se zkoušeli prosadit v zámoří. I když na to šel každý jinou cestou, ani jednomu z nich se to nepovedlo. O koho se jedná? To zjistíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Bývalý útočník Slavie Jakub Klepiš si v NHL poprvé zahrál v sezoně 2005/06. V 25 zápasech v dresu Washingtonu ale posbíral jen čtyři kanadské body. Za dva roky to zkoušel znovu, tentokrát si připsal tři branky a sedm asistencí. Další šanci už ale nedostal. Nepadl si do oka ani s trenérem Glenem Hanlonem a v roce 2007 se vrátil do Evropy.

Martin Růžička

Martin Růžička, mistr světa z roku 2010, neměl před pár lety mezi extraligovými střelci konkurenci. A tak se rozhodl, že se zkusí ukázat i v NHL.

Odletěl za Atlantik, kde se připravoval a čekal. Nešlo mu ani tolik o peníze, chtěl se ale prosadit do některého z klubů, kde by pravidelně hrál. Nakonec ale nenašel žádný tým, který by mu to zaručil, a tak se vrátil zpět do Třince. Přestože během čtyř let před odchodem za Atlantik nastřílel v dresu Ocelářů 112 gólů, na vstupenku do NHL to nestačilo.

