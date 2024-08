3 cizinci ze zahraničních klubů, které v létě lákala marně Slavia

Okolo Muhammeda Chama krouží Slavia už déle, zatím se jí ale nedaří přestup dotáhnout. Problém? Finance? Sešívaní měli za třiadvacetiletého rakouského fotbalistu nabídnout rekordní ligovou sumu, druholigový francouzský Clermont ale požaduje víc. A to Slavia nejspíš nedá.

Peter Olayinka

Osmadvacetiletý nigerijský fotbalista získal se Slavií tři tituly. V Edenu působil od roku 2018 až do sezony 2022/23, po které coby volný hráč odešel do CZ Bělehrad. V Srbsku pokračoval v dobrých výkonech, v létě se však chtěl vrátit zpátky do Prahy. Zdálo se, že jeho comebacku už nic nezabrání, z dohody mezi Slavií a Bělehradem ale nakonec sešlo. K návratu Petera Olayinky už letos nedojde.

