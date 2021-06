3 cizinci, které přivedl Hradec Králové. Proč Mountfield neposílí Američan Hargrove?

Henri Kiviaho (Finsko, brankář)

Mountfield přišel o Marka Mazance, který zamířil do Třince, místo něj ale přivedl kvalitní brankářskou náhradu. Do Hradce Králové přišel sedmadvacetiletý finský gólman Henri Kivaho, jehož v roce 2012 draftoval Dallas. Do NHL sice nikdy nenakoukl, sbíral však zkušenosti ve finské soutěži a loni hájil branku slovenských Nových Zámků. V Hradci Králové bude bojovat o místo se Štěpánem Lukešem.

Foto: Profimedia.cz