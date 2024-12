3 čeští hokejisté, kteří byli draftováni už v prvním kole, ale místo NHL hrají v extralize

Pokračování 3 / 4

Martin Kaut (Dynamo Pardubice) – 16. místo v celkovém pořadí v roce 2018 (Colorado Avalanche)

V prvním kole draftu v roce 2018 šli na řadu dva čeští hráči. Jedním z nich byl Martin Kaut, jehož si ze šestnácté pozice vybralo Colorado. Talentovaný forvard opustil Pardubice a zamířil do Ameriky, kde podepsal nováčkovský kontrakt. Celou první zámořskou sezonu strávil ve farmářském celku a za Colorado Eagles odehrál v základní části AHL 63 zápasů, ve kterých posbíral 26 (12+14) bodů.

První šanci naskočit na led v NHL dostal v ročníku 2019/20. Zvládl devět utkání a zaznamenal tři body za dva góly a nahrávku. Do hvězdami nabitého kádru Lavin se ale nedokázal nastálo prosadit. V lednu 2023 byl vytrejdován do San Jose, což byla (zatím) jeho poslední stanice v elitní zámořské lize. Před ročníkem 2023/24 se vrátil do vlasti a upsal se až do roku 2034 Pardubicím. NHL opouštěl s bilancí 56 odehraných střetnutí a 11 bodů (6+5).

Foto: Profimedia.cz