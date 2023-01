3 čeští fotbalisté v italské Serii A. Jaká je podle portálu TransferMarkt jejich tržní cena?

Když střílel svou premiérovou ligovou branku do sítě Baníku Ostrava, bylo mu teprve 17 a půl roku. Loni v létě, v 18 letech, zamířil vstříc prvnímu zahraničnímu angažmá, když ho z Edenu koupilo za dva miliony eur italské Lecce. V dresu aktuálně čtrnáctého celku tabulky Serie A podepsal smlouvu do roku 2027, zatím se však ligového debutu nedočkal. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na dva miliony eur.

Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionům korun. Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V aktuální sezoně Serie A nastoupil do devíti utkání, ale jen čtyřikrát byl v základní sestavě.

1. Antonín Barák (Fiorentina) – 12 milionů eur

Antonín Barák nastartoval profesionální kariéru v Příbrami a přes pražskou Slavii se dostal do Itálie. V roce 2017 přestoupil z Edenu za tři miliony eur do Udine, kde zpočátku nastupoval pravidelně a dával i góly, jenže jeho herní vytížení postupně klesalo a v roce 2020 zamířil na hostování do Lecce a posléze do Verony. Tam se mu dařilo, klub tedy využil opce a podepsal s českým středopolařem tříletý kontrakt.

Minulý ročník se Barákovi nesmírně vydařil, v 29 ligových zápasech nastřílel 11 branek, přidal čtyři asistence a jeho tržní cena vzrostla podle portálu TransferMarkt na 20 milionů eur. Za půldruhého milionu eur zamířil do konce ročníku na hostování do Fiorentiny. V současné sezoně má na kontě šestnáct utkání, z toho devět v základní sestavě, a jeden vstřelený gól. Jeho cena se nyní pohybuje kolem 12 milionů eur.

Foto: Profimedia.cz