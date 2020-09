3 čeští fotbalisté, kteří si zahráli za Midtjylland. Kolik za ně dánský klub zaplatil?

Bývalý gólman odchytal v elitní české soutěži 72 zápasů. Všechny v bráně Baníku Ostrava, kde působil řadu let. Dnes třiačtyřicetiletý Martin Raška několikrát chytal i na Slovensku a v roce 2007 zamířil do Midtjyllandu, kde působil tři roky, než potom odešel do Trnavy. Dánský klub za něj podle portálu transfermarkt.de zaplatil okolo 15 milionů korun.

Dalším českým hráčem, který zamířil do Midtjyllandu, byl Filip Novák. Někdejší obránce Jablonce v sezoně 2014/15 nastřílel jedenáct ligových branek a poté odešel na sever Evropy. Dánský celek za něj podle webu transfermarkt.de zaplatil okolo 3,7 milionů korun a po třech letech jej prodal do Trabzonsporu. Od léta je reprezentační bek ve Fenerbahce.

Václav Kadlec – cca 60 mil. korun

Václav Kadlec v roce 2013 opustil Spartu a zamířil do Frankfurtu. V Bundeslize se uvedl velmi dobře, jenže postupně začal uvadat a nenaplnil to, co od něj v klubu čekali. V roce 2015 se vrátil na hostování na Letnou a na konci roku zamířil do Midtjyllandu, který za něj zaplatil okolo 60 milionů korun. V Dánsku se ale dlouho neohřál a v létě jej koupila Sparta.

Foto: Profimedia.cz