3 čeští fotbalisté, které koupil Liverpool. Dohromady za ně zaplatil přes půl miliardy korun

Pokud by Adam Hložek do Liverpoolu skutečně přestoupil, stal by se čtvrtým hráčem, jenž by v Premier League oblékl dres slavných Reds. Kolik tým z Andfield Road dříve zaplatil za Patrika Bergera, Vladimíra Šmicera a Milana Baroše? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte to.

Patrik Berger Předešlý klub: Borussia Dortmund

Cena za přestup: 133 milionů korun Bývalý skvělý záložník s vynikající levačkou je odchovancem Sparty, ještě v dorosteneckém věku ale přestoupil do Slavie. Výkony v sešívaném dresu ho vynesly až do reprezentace a pomohly mu k prvnímu zahraničnímu přestupu. V roce 1995 Patrik Berger přestoupil do Dortmundu, se kterým ihned získal bundesligový titul. V Německu se ale autor finálového českého gólu z EURA 1996 dlouho neohřál a po evropském šampionátu přestoupil do Liverpoolu, který za něj zaplatil 133 milionů korun. Na Andfield Road vydržel dlouhých sedm let, vyhrál Pohár UEFA a pomohl i k dalším trofejím. Později ho ale začaly trápit zdravotní problémy a spíše jen vysedával mezi náhradníky. Z Liverpoolu, kde mu v roce 2003 vypršela smlouva, zamířil do Portsmouthu, poté hrál taky za Aston Villu či Stoke a v roce 2008 se vrátil do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Šmicer Předešlý klub: RC Lens

Cena za přestup: 247 milionů korun Stejně jako Berger s ligovým fotbalem začínal ve Slavii. Vladimír Šmicer rovněž zářil na evropském šampionátu v roce 1996 a poté přestoupil do Lens. Ve Francii získal ligový titul a po třech letech zamířil do Liverpoolu, kam jej přivedl manažer Gérard Houllier. Přestupová pecka! Liverpool chce Adama Hložka. Jaká je cena klenotu z Letné? Reds za Šmicera zaplatili téměř 250 milionů korun a český reprezentant za Liverpool odehrál řadu povedených zápasů. Získal titul v Poháru UEFA, nejvíc ale zaujal v tom úplně posledním duelu, kterým bylo finále Ligy mistrů v roce 2005 proti AC Milán. To vedlo už 3:0, střídající Šmicer ale ve druhé půli snížil na 2:3 a v penaltovém rozstřelu proměněným pokutovým kopem pomohl k památnému obratu. Poté odešel do Bordeaux. Foto: Profimedia.cz