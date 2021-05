3 čeští fotbalisté, které koupil Dortmund. Podívejte se, kolik za ně Borussia zaplatila

Borussia Dortmund se v minulých letech údajně zajímala o Michala i Václava Kadlece, Tomáše Kalase a Necida, či o Patrika Schicka. Německý velkoklub však loupil jen tři (bývalé) české reprezentanty. Kolik za ně tehdy zaplatil? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Bývalý skvělý záložník s parádní levačkou opustil v roce 1995 Slavii a zamířil do Dortmundu, který za něj zaplatil zhruba 23 milionů korun. V Borussii zažil Patrik Berger povedenou sezonu a ovládl německou Bundesligu i domácí Superpohár. V Bundeslize si připsal 26 startů, dal čtyři góly a přidal pět nahrávek. Poté zářil na EURU v Anglii a přestoupil do Liverpoolu.

Jan Koller – cca 403 mil. korun

Jan Koller patřil k nejlepším střelcům belgické ligy, s Anderlechtem získal dva ligové tituly a v roce 2001 zamířil do Dortmundu, který za něj zaplatil přes 400 milionů korun. V první bundesligové sezoně dal 11 branek a s Borussií získal německý titul. Ve stejném ročníku si zahrál i finále Poháru UEFA, v tom ale slavil Feyenoord. Koller v Dortmundu vydržel do roku 2006, kdy zamířil do Monaka.

