3 čeští brankáři pro mistrovství světa. Kdo z nich bude jedničkou?

Také na letošní šampionát míří dva čeští gólmani z NHL, trojkou by měl být brankář Sparty. Jak jsou v brankovišti rozdány karty? Podívejte se.

Karel Vejmelka

Osmadvacetiletý Karel Vejmelka míří už na čtvrté mistrovství světa v řadě. Na úvodních dvou šampionátech byl českou jedničkou, na tom posledním trojkou zlatého týmu. Po přesunu z Arizony do Utahu předváděl velmi dobré výkony, do play-off však tým nepostoupil. Osmadvacetiletý gólman by měl být opět českou jedničkou.

