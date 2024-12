3 české hvězdy, kterým po sezoně končí smlouvy. Zamíří někdo z nich do Sparty?

Kdyby se hloupě nezranil, hrál by na uplynulém EURU. Michal Sadílek ale o turnaj přišel a zmeškal i část podzimu. Teď už je fit a vrátil se do sestavy Twente, spekuluje se však o jeho příchodu do Sparty. Pětadvacetiletému záložníkovi po sezoně končí v Nizozemsku smlouva, na Letné by se mohl potkat se svým bratrem Lukášem.

Vladimír Coufal

Tak toto by byla senzace. Pravda, Vladimír Coufal byl už dříve kousek od příchodu do Sparty, nakonec ale skončil ve Slavii, odkud se odrazil do West Hamu. Kdyby se nyní objevil na Letné, bylo by to hodně pikantní. V Anglii už nemá tak pevnou pozici jako v předešlých sezonách, smlouvu už má navíc jen do léta. Dvaatřicetiletý krajní bek by neměl mít o nabídky nouzi, angažmá ve Spartě by však bylo velmi zajímavé.

Foto: Profimedia.cz