3 Češi, které v minulosti koupila Chelsea. Dohromady za ně zaplatila víc než 800 milionů korun

V Premier League debutoval v zápase s Liverpoolem, ve kterém vymazal Luise Suáreze, pořádnou šanci v Chelsea ale nikdy nedostal a neustále putoval z hostování na hostování. Byl v Nizozemsku, v Německu a v několika anglických klubech. Nakonec reprezentační stoper zakotvil v Bristolu, odkud se dostal do současného působiště v Schalke 04.

Psal se rok 2010, Tomáš Kalas měl teprve 16 let, přesto už měl v kapse smlouvu s Chelsea. Blues ho ještě nechali hostovat v Olomouci, i tak do Anglie odházel s pouhými pěti ligovými starty.

Za londýnský tým odehrál 14 zápasů a na konci sezony se radoval z titulu v Premier League i z triumfu v Ligovém poháru. Poté zamířil na hostování do Birminghamu, odkud se vydal na další štaci do Celtiku.

Byl to docela šok, když Chelsea v roce 2005 přivedla Jiřího Jarošíka. Ten měl nejprve dorazit z CSKA Moskva jen na půlroční hostování, nakonec ale do Blues přestoupil za téměř čtvrt miliardy korun.

Petr Čech – 410 milionů korun

Žádný jiný český brankář dosud nestál tolik co Petr Čech. Nejprve zamířil ze Sparty do Rennes, kde zaujal přední evropské kluby. V sezoně 2003/04 se stal nejlepším gólmanem soutěže a následně odešel do Chelsea, která za něj zaplatila přes 400 milionů korun.

S týmem ze Stamford Bridge vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu a získal čtyři tituly v Premier League. Díky výkonům v brance londýnského klubu se dostal do společnosti nejlepších brankářů planety, v roce 2015 však jeho spojení s Chelsea skončilo a za 14 milionů eur přestoupil do Arsenalu.

