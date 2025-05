29 let od zlaté Vídně. 4 posily z NHL, které přijely na turnaj, na němž Češi vyhráli první titul mistrů světa

Extraligový mistr z roku 2011 s Třincem prožil dlouhou a úspěšnou zámořskou kariéru. Radek Bonk odcházel do zámoří na začátku 90. let ze Zlína, v roce 1994 se stal trojkou draftu, ve kterém ho získala Ottawa. V dresu Senators strávil deset sezon, po dvou dalších přidal v Montrealu a v Nashvillu.

Do NHL byl draftován v roce 1990 až v sedmém kole, přesto se stal oporou několika týmů. První čtyři roky strávil v Los Angeles, odkud také vyrazil do zlaté Vídně. Později si zahrál za Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Montreal a Phoenix. Přestože působil v řadě ambiciózních klubů a v NHL odehrál téměř tisíc duelů v základní části a necelou stovku v play-off, nikdy nezískal Stanley Cup.

V ročníku 2000/01 hrál znovu v Americe, tentokrát ve Philadelphii, se kterou postoupil do play-off, tím se ale jeho zámořská mise uzavřela. V NHL odehrál 267 zápasů s bilancí 15 gólů a 54 asistencí. Po návratu do vlasti pokračoval v kariéře v mateřských Pardubicích.

Stanislav Neckář (Ottawa Senators)



Obránce Stanislav Neckář v hloučku spoluhráčů se raduje z vítězného utkání na mistrovství světa ve Vídni.

Bilance v NHL v sezoně 1995/96: 82 zápasů – 12 bodů (3+9)

Bilance na MS ve Vídni: 8 zápasů – 4 body (1+3)

Českobudějovický obránce Stanislav Neckář odešel do NHL před sezonou 1994/95 a za Atlantikem vydržel téměř deset let, během kterých odehrál přes pět stovek zápasů. Prošel Ottawou, za kterou hrál i v roce 1996, kdy přijel na šampionát do Vídně, dále New Yorkem Rangers, Phoenixem, Nashvillem a Tampou Bay.

V dresu Lightning nastoupil v poslední zámořské sezoně (2003/04) jen ke dvěma zápasům v play-off, přesto byl podepsán pod zisk Stanley Cupu. Pak se vrátil do Českých Budějovic.

V roce 1996 byl v zámoří druhým rokem pevnou součástkou týmu Ottawy a spolu s Danielem Alfredssonem odehrál během sezony 1995/96 všech 82 zápasů v základní části soutěže. Na mistrovství světa se v osmi zápasech na cestě ke zlatu zapsal do statistik čtyřmi body.