28 let od triumfu Sparty nad Barcelonou. Připomeňte si, jaká sestava zvládla zázrak

Svěřenci Dušana Uhrina tehdy vyfasovali ve čtvrtfinálové skupině Benfiku Lisabon, Dynamo Kyjev a právě katalánský velkoklub, na jehož půdě prohráli 2:3. V domácí odvetě, kterou sledovalo 33 tisíc nadšených fanoušků, se ale štěstí přiklonilo na stranu Sparty a na Letné se slavilo. Pražané vyhráli 1:0 a připsali si jednu z nejslavnějších výher všech dob. Jací hráči byli tehdy na hřišti? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Brankář - Petr Kouba Vicemistr Evropy Petr Kouba přišel do Sparty v roce 1990 z Bohemians a rychle se zabydlel mezi tyčemi. Hráči jako Ronald Koeman, Michael Laudrup a Txiki Begiristain na něj nenašli ani jednou recept a šikovný brankář pomohl vychytanou nulou k historickému triumfu. Kouba byl ve Spartě do roku 1996 a po úspěšném Euru odešel do La Coruni. Foto: Profimedia.cz

Obránce - Jozef Chovanec Jozef Chovanec strávil podstatnou část hráčské kariéry na Letné. Ve Spartě se vypracoval v ikonu a později i legendu klubu. V rudém dresu oslavil šest československých a dva české tituly, v sezoně 1994/95 se vrátil na trávník dokonce v roli hrajícího trenéra. Později převzal českou reprezentaci a kromě Sparty trénoval také Krasnodar nebo Slovan Bratislava. Foto: Profimedia.cz

Obránce - Michal Horňák Bývalý výtečný a rychlonohý obránce Michal Horňák přišel do Sparty v roce 1988 a vydržel v ní až do roku 2001, než odešel do Rakouska. Účastník stříbrného Eura v Anglii získal se Spartou tři československé a sedm českých titulů a řadí se mezi ligové přeborníky. Hráčskou kariéru ukončil v Opavě. Foto: Profimedia.cz

Obránce - Jiří Novotný Legenda mezi legendami. Jiří Novotný strávil ve Spartě dlouhá a úspěšná léta, během kterých se podílel na spoustě významných úspěchů. Bývalý český a československý reprezentant má ve sbírce ojedinělých 14 titulů a dodnes je jedním z nejlepších stoperů, který kdy ve Spartě působil. V zápase s Barcelonou byl bezchybný. Foto: Profimedia.cz

Obránce – Petr Vrabec (78. Rudolf Matta) Petr Vrabec byl asistentem Karla Jarolíma v době, kdy Slavia vyhrála dva ligové tituly. Hráčskou kariéru ale spojil se Spartou, se kterou získal šest titulů. Zároveň byl vyhlášeným exekutorem přímých kopů a po jeho střele z 65. minuty padl jediný gól zápasu s Barcelonou. Vrabcův pokus sice skončil na břevně, Horst Siegl se ale z dorážky už nemýlil. 6 nejslavnějších triumfů Sparty Praha v Evropské lize a Poháru UEFA Vrabec se mimo jiné trefil i na půdě Barcelony, skóroval také proti Marseille a v zápase s Dynamem Kyjev zatočil rohový kop přímo do brány soupeře. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Lumír Mistr Lumír Mistr získal se Spartou jeden československý a tři české tituly. Ale právě na zápas s Barcelonou vzpomíná asi nejraději. Tehdejší záložník totiž odehrál parádní partii a byl jedním z nejlepších plejerů na hřišti. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Václav Němeček Když mu bylo 18 let, Sparta ho koupila z Hradce Králové. To se psal rok 1985. Václav Němeček se i přes nízký věk prosadil do sestavy a stal se pilířem záložní řady. Krátce po výhře nad Barcelonou přestoupil do Toulouse, poté si zahrál v Ženevě, vrátil se do Sparty a kariéru ukončil v Číně. Za národní týmy Československa a České republiky odehrál 60 zápasů a mimo jiné byl členem stříbrné party na Euru v Anglii. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Martin Frýdek Na soupisce současné Sparty najdeme jméno Martin Frýdek, ale nenechte se mást, není to stejný hráč, který byl oporou i před 26 lety. Zajímavosti však je, že Frýdek junior se narodil jen týden před památnou bitvou s Barcelonou, ve které byl jeho otec, stříbrný z mistrovství Evropy 1996, jedním z nejlepších hráčů na hřišti. Foto: Profimedia.cz

Záložník - Roman Vonášek Roman Vonášek měl docela štěstí. Sparta si ho totiž vyhlédla v Plzni až v roce, ve kterém udolala Barcelonu. Osminásobný reprezentant vydržel na Letné do roku 1996, pak odešel do Belgie. Tam prošel postupně Lokerenem, Bruggami a Mechelenem. Foto: Profimedia.cz

Útočník – Pavel Černý Pavel Černý měl vizitku vyhlášeného kanonýra. I proto ho Sparta přivedla v roce 1990 z Hradce Králové. Černý se ale v rudém dresu příliš neprosadil, neskóroval ani v jednom zápase na evropské scéně a po dvou letech zamířil do Japonska. Foto: Profimedia.cz