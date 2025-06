27 českých gólmanů v NHL. Překoná jednou někdo Dominika Haška?

Nejčerstvějšími přírůstky v této skupině gólmanů, kteří si k NHL jen lehounce přičichli, jsou Aleš Stezka a Jakub Škarek. Prvně jmenovaný naskočil do jednoho střetnutí v dresu Seattlu, druhý má na kontě dva starty za New York Islanders. Oba už působí opět v Evropě.

Marka Langhamera v roce 2012 draftovala Arizona. Dostal možnost ukázat své kvality v jednom utkání a pak zamířil zpět do vlasti. Marek Schwarz si debut v NHL odbyl v polovině prosince 2006, kdy byl u těsné prohry St. Louis Blues s Chicagem. Během následujících tří let si v NHL připsal ještě pět startů a pak to v zámoří zabalil.

Jen jediné střetnutí si zapsal do statistik Roman Will. Rodák z Plzně odchytal v sezoně 2015/16 necelých 19 minut v dresu Colorada, chytil dvě střely a inkasoval jeden gól. Víc šancí už v zámoří nedostal.

19. – 20. Josef Kořenář, Jiří Patera



Deset utkání odchytal Josef Kořenář v dresu San Jose, další dvě přidal v barvách Arizony. Tím jeho zámořská mise v NHL skončila a vrátil se do vlasti. (Foto: Profimedia.cz)

Po dvou letech ve farmářském celku San Jose Barracuda v soutěži AHL si brankář Josef Kořenář proklestil v sezoně 2020/21 cestu do NHL. Tehdy třiadvacetiletý borec odchytal deset utkání a naznačil, že by z něho mohl vyrůst spolehlivý strážce klece. Poté, co se Sharks neprobojovali do play-off, byl Kořenář odeslán opět na farmu, kde zářil ve vyřazovacích bojích. V dalším ročníku už se ale do branky v NHL dostal jen dvakrát, a to poté, co byl vyměněn do Arizony. Když mu vypršel smlouva, vrátil se do Evropy.

V roce 2017 si českého gólmana Jiřího Pateru vybral v šestém kole draftu klub z Las Vegas a on následně zamířil za Atlantik, kde působil v juniorských ligách a posléze ve farmářském týmu v soutěži AHL. Pražský rodák a odchovanec Slavie dostal první příležitost chytat v NHL v sezoně 2022/23, kdy naskočil do dvou utkání a obě dovedl do vítězného konce. Pak už byl především brankářem farmářského celku Henderson Silver Knights. Nyní je hráčem Vancouveru, ale minulý ročník chytal pouze v AHL.