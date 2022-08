26 let v reprezentaci. Připomeňte si neuvěřitelnou kariéru Jaromíra Jágra v národním týmu

Dva roky po propadáku na Světovém poháru přišel vrchol a nejslavnější okamžik v historii českého hokeje. Svěřenci Ivana Hlinky vyhráli turnaj století a z Nagana si přivezli zlaté olympijské medaile. Jágrův čtvrtfinálový gól do sítě USA byl jednou z nejdůležitějších tref v jeho kariéře.

Mistrovství světa 2004 se hrálo v České republice. Češi měli k dispozici velmi silný tým, který toužil po zlatu. Až do čtvrtfinále neztratil ani bod a když v klíčovém zápase turnaje vedli 2:0 nad USA, o semifinalistovi se zdálo být jasno.

V týmu byl i Jágr, který v kritické chvíli vystoupil a legendárním proslovem nasměroval Čechy do bojů o medaile. Hokejisté pak místo propadáku porazili Finy, Švédy, ve finále i Rusy a získali zlato.

Trpký konec v Minsku

Čechům příliš nevyšel olympijský turnaj v Soči a náladu si chtěli spravit alespoň na světovém šampionátu v Minsku. Růžičkův tým ve čtvrtfinále zdolal Spojené státy, jenže v semifinále narazil na Finy a v boji o bronz podlehl i Švédům.

Jágr dřel do poslední vteřiny, po turnaji se ale zlobil a v nedobré náladě ukončil reprezentační kariéru. „Člověk je unavený, odevzdal tam maximum. Spadlo to ze mě. Nejsem z toho smutný. Jen jsem vysvětlil svou situaci. Nemám zapotřebí, aby si mé jméno bral někdo do huby,“ říkal po turnaji. Konec v nároďáku si ale rozmyslel.

Foto: Profimedia.cz